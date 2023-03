„Für Landwirte bedeutet das viel Stress“: Das sagt die BayWa zu umstrittenen Gewerbegebiet-Plänen in Moosburg

Von: Armin Forster

Hier würden sie gerne ein Gewerbegebiet bauen: Die Deutsche Post und die BayWa möchte sich auf einer Fläche in Unterreit zwischen der Bahnlinie, der St 2350 und der Moosburger Westtangente niederlassen. © Forster

Das geplante Gewerbegebiet im Moosburger Süden sorgt für Kritik, dazu kursieren Halbwahrheiten über die Pläne von Post und BayWa. Letztere erklärt nun im FT-Interview ihren Standpunkt.

Moosburg – In der Debatte um das geplante Gewerbegebiet im Moosburger Ortsteil Unterreit sind die Fronten verhärtet. Während die Stadt-Verantwortlichen nach einer Ratssitzung mit reichlich Kritik und ohne Beschluss noch abwägen, wie man mit den Plänen von Post und BayWa umgehen soll, machen Gerüchte und Halbwahrheiten über das Vorhaben die Runde. Das FT hat nun bei einem der Bau-Interessenten, der BayWa, nachgefragt. Im Interview nimmt der zuständige Projektleiter Jonas Steib detailliert Stellung zu den Plänen, reagiert auf die Kritik und erklärt im Detail, warum die Angelegenheit so drängt.

Herr Steib, die BayWa würde gerne an den Moosburger Ortsrand umziehen. Was treibt Sie dazu, Ihr Agrar-Lager am Bahnhof sowie das Baustoffzentrum am Gymnasium zu verlassen?

Generell haben wir in Moosburg den Klassiker, mit dem sich BayWa an ganz vielen ihrer Standorte konfrontiert sieht: Da gab es früher mal ein Bahngleis und ein Getreidesilo – und sonst nicht viel drumherum. Als unsere Kunden, die Landwirte, da angefahren kamen, gab es lange Zeit kein Problem. Jetzt wohnen um den Standort zehntausend Menschen. Für die Landwirte bedeutet es viel Stress, mit ihren großen Maschinen da reinzufahren – und Anwohner ärgern sich über Staub und Lärm. In den vergangenen Jahren haben sich sowohl die Technik als auch die Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt.

Wie wirkt sich die alte Technik konkret negativ aus?

Letztes Jahr hatten wir den Fall, dass 15 oder 20 Schlepper in einer Schlange warten mussten, bis sie abladen konnten – das hatte einen Stau mitten in der Stadt zur Folge. Denn die Landwirte kommen heute mit ihren großen Hightech-Schleppern und bringen enorme Mengen zu uns, die die bestehende Technik nicht so schnell verarbeiten kann. Das könnte man natürlich lösen, wenn man einen Standort mit zeitgemäßer Technik hätte.

Der Agrar-Standort der BayWa am Bahnhof hat nur noch einen Mietvertrag bis 2025. Die Anlagentechnik soll im Zuge eines Umzugs modernisiert werden. © Fuchs

Und Ihre Technik lässt sich nicht am bestehenden Standort modernisieren?

Wenn wir modernere Technik und neue Getreidesilos errichten, sprechen wir über Investitionen im guten zweistelligen Millionenbereich. Die wieder in die Innenstadt zu stecken, macht keinen Sinn. Der Landwirt würde sich fragen: Muss ich mir das antun, wieder in die Innenstadt zu fahren und mich auf engen Straßen mit Pkw-Fahrern „herumschlagen“? Außerdem würde der Betrieb dort heute aus Emissionsgründen gar nicht mehr genehmigt werden. Bei der Problematik am Standort Moosburg kommt aber noch ein beschleunigender Faktor hinzu.

Die begrenzte Dauer Ihres Mietvertrags?

Genau. Wir verfügen an unserem Agrar-Standort am Bahnhof nur zum Teil über Eigentum, der andere Teil ist extern angemietet und die Laufzeit endet 2025. Dass wir räumen müssen, ist auch schon lange bekannt. Die BayWa sucht seit dem Jahr 2011 nach Alternativen.

Haben Sie denn einen Plan B oder C für den Fall, dass Ihr Wunschstandort in Unterreit nichts wird?

Wir wollen gern im Bereich von Moosburg bleiben, weil da unsere Kunden sind. Es sind aber auch einfach keine anderen Flächen verfügbar. Auch der Verweis aufs Gewerbegebiet Degernpoint, der immer wieder kommt, hilft uns nicht weiter: Dort gibt es ebenfalls keine freien Flächen. Zudem ist es so: Unser Kundeneinzugsgebiet liegt zu 90 Prozent südwestlich der Stadt, also Richtung Freising. Wenn wir jetzt im Norden zum Beispiel einen Standort in Degernpoint hätten, würden wir wieder sämtlichen Verkehr durch die Stadt und das Nadelöhr Isarbrücke ziehen. Mit dem Standort Unterreit würde quasi alles außerhalb der Stadt abgewickelt werden können.

Jonas Steib ist der verantwortliche Projektleiter der BayWa Bau Projekt GmbH. © BayWa

Wir haben eingangs über den bestehenden Agrar-Standort am Bahnhof gesprochen. Was ist mit dem Baustoffzentrum am Gymnasium, drängt die Zeit dort auch?

Dort läuft der Mietvertrag noch bis 2033, da haben wir keinen zeitlichen Druck. Aber einen platzmäßigen: Die Nachfrage nach Baustoffen ist hoch. Um unsere Kunden noch besser bedienen zu können, würden wir unseren Baustoffstandort gern vergrößern. Das geht an dem jetzigen Standort am Gymnasium aber nicht. Da liegt es aus unserer Sicht nahe, das Agrar- und Baustoffangebot der BayWa zukünftig an einem Standort zu bündeln.

In der Stadtratssitzung vom 6. März gab es viel Kritik, ein Beschluss wurde verschoben. Wie zuversichtlich sind Sie aktuell?

Das war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben. Wir hoffen, dass wir in weiteren Gesprächen mit den Verantwortlichen vor Ort eine Lösung finden.

Das neue Gewerbegebiet ist bei einigen Anwohnern und weiteren Bürgern höchst umstritten. Wie lautet Ihre Botschaft an die Kritiker und die Verantwortlichen im Stadtrat?

Wir würden ein Scheitern des Projekts selbstverständlich bedauern. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen mit Nahversorgerfunktion und wollen unsere Kunden optimal bedienen können. Es geht natürlich auch um den Erhalt der Arbeitsplätze.

Der Baustoff-Standort der BayWa zwischen Netto-Markt und Gymnasium verfügt zwar über einen Mietvertrag bis 2033, doch dem Unternehmen geht dort der Platz aus. © Bauer

Haben Sie sich seit dem 6. März denn mit Kritikern ausgetauscht?

Wir haben Post von besorgten Bürgern erhalten, darauf werden wir selbstverständlich antworten. Außerdem gab es nochmal ein Gespräch bei Bürgermeister Josef Dollinger. Er hatte uns gebeten, detailliert zu den geäußerten Bedenken Stellung zu nehmen. Das haben wir gemacht. Von unserer Warte aus konnten wir sämtliche Bedenken, die aufgekommen waren, entkräften.

Welche Bedenken kamen dabei zur Sprache?

Etwa, dass wir den Staub, Lärm und Dreck, der jetzt in der Innenstadt entsteht, nur nach außen verlagern würden. Dem ist nicht so, weil durch die moderne Technik würde zum Beispiel die Staubentwicklung komplett eingehaust und mit Filtern und Sauganlagen ausgestattet sein. Ein weiterer Einwand hatte gelautet, dass die Schlepper künftig durchs Wohngebiet an der Kreuz- und Reiteraustraße fahren würden. Das funktioniert aber gar nicht, weil die Unterführung an der Staatsstraße 2350 viel zu niedrig ist. Da kommt keiner durch.

Wäre denn eine öffentliche Bürgerversammlung denkbar, bei der sich Anwohner äußern können?

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Rede und Antwort stehen, etwa im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Aber wenn es zum Beispiel um Lärm oder Staub geht, reicht es ja nicht, dass wir das anhand von Beispielen erläutern. Da müssen dann auch entsprechende externe, unparteiische Gutachten vorgelegt werden. Bloß: Diese Dinge werden erst ein Thema, wenn es einen Aufstellungsbeschluss gibt.

Weil Sie nicht in Vorleistung gehen wollen, so lange Sie noch nicht einmal in der ersten Runde grünes Licht haben?

Richtig. Der Aufstellungsbeschluss ist ja keine Baugenehmigung. Er heißt nur: Wir dürfen offiziell prüfen, ob das alles überhaupt möglich ist. Mehr nicht.

