Wettbewerb in Moosburg: Wer zaubert den leckersten Weihnachtskuchen?

Kuchen oder Torte backen und eine Reise gewinnen: Diese Chance besteht am Wochenende in Moosburg, wo erstmals ein weihnachtlicher Backwettbewerb veranstaltet wird.

Moosburg – Die Moosburg Marketing eG hat sich zusammen mit den Weihnachtsmachern für den Christkindlmarkt eine neue Aktion einfallen lassen: den 1. Moosburger Kuchen-Backwettbewerb. Wer daran mit selbst gebackenen Kuchen oder Torten teilnehmen möchte, sollte auf jeden Fall den Weihnachts-Gedanken befolgen: Man muss Weihnachten als Motiv erkennen und möglichst auch herausschmecken.

Die Kuchen können am Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 13 Uhr am Christkindlmarkt abgegeben werden. Bei der Eröffnung des Markts (14 Uhr) werden sie in einem Pavillon ausgestellt. „Schirmherrin“ ist eine Zuckerfee, die Naschereien für junge Besucher mitbringt.

Teilnahmebedingungen und Preise des Backwettbewerbs

Die Prämierung erfolgt durch eine Fachjury am Sonntag um 13.30 Uhr. Den Gewinnern winken Preise: eine Reise nach Wien, gesponsert von Reiseservice Heinz, ein Candelight-Dinner in der Westerbergstubn Bruckner sowie ein Geschenkkorb von Rewe Moosburg. Nach der Preisverleihung werden die eingereichten Kuchen verkauft – der Erlös kommt dem Juliane-Maier-Haus der Lebenshilfe zugute.

Am Backwettbewerb dürfen alle teilnehmen, die gerne backen. Eine Anmeldung unter info@moosburg-marketing.de oder Tel. (08761) 7207851 ist erwünscht.



