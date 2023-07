Vier neue Klassenzimmer für Grundschule in Moosburg - 2024 soll im Anbau schon unterrichtet werden

Von: Nico Bauer

Die große Fensterfront an dem aufgeständerten Holzbau fällt sofort ins Auge. Aufs Dach kommen Solarpaneele. © Bauer

Vier neue Klassenzimmer bekommt die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Moosburg. Der Zeitplan für die Baumaßnahme ist sportlich.

Moosburg – Die Stadt Moosburg will die Theresia-Gerhardinger-Grundschule um vier Klassenzimmer erweitern. Im Stadtrat wurde nun die Planung des Moosburger Büros Heinz Pflüger vorgestellt und genehmigt. Bis Herbst 2024 soll demnach ein Teil des Pausenhofs in Ständerbauweise überbaut werden.

Teil des Pausenhofs künftig wettergeschützt

Die Grundschule wird in Richtung Osten verlängert – und zwar mit einem Baukörper, der 15 mal 16 Meter Grundfläche hat. Auf dessen Dach werden Solarpaneele installiert. Um den Pausenhof in der Mitte zwischen Grund- und Mittelschule zu erhalten, wird der Anbau aufgeständert: Somit ist künftig ein Teil des Pausenhofs auch wettergeschützt.

Der Anbau an die Grundschule Nord soll den dringend benötigten Platz bieten. Die Wände in den Klassenzimmern werden klassisch weiß gehalten, der Kautschukboden passt zum Bestand. Eine Besonderheit ist die große Fensterfront, die viel Tageslicht in die Räumlichkeiten bringt.

Gleichzeitig zu der Baumaßnahme werden schon jetzt die Vorbereitungen für einen weiteren Anbau in den nächsten Jahren getroffen. Architekt Rudi Heinz erklärte, dass man im Treppenhaus bereits einen Schacht für einen Fahrstuhl bauen werde. Für die komplette Barrierefreiheit des Gesamtkomplexes brauche man allerdings noch einen zweiten Aufzug. Unter dem geplanten ersten Schacht befindet sich im Keller die gesamte Haustechnik samt Heizzentrale. Laut Heinz würde eine Verlegung dieser Infrastruktur einen sechsstelligen Betrag kosten.

Die Kostenberechnung jetzt kommt auf 2,7 Millionen Euro, wobei staatliche Zuschüsse in Höhe von einer Million Euro zu erwarten sind. Damit muss die Stadt Moosburg 1,7 Millionen Euro für die Erweiterung der Grundschule in die Hand nehmen. Das Projekt soll an einen Totalunternehmer vergeben werden, der sowohl die Planung als auch die komplette Bauausführung übernimmt. So will man sicherstellen, dass der sportliche Zeitplan eingehalten werden kann, wenn die Genehmigungsphase abgeschlossen ist: Die Bauarbeiten sollen im Januar 2024 beginnen, pünktlich zu Beginn des Schuljahrs 2024/2025 soll der Anbau fertiggestellt sein.

Treppenhaus-Aufbau „etwas geschmeidiger gestalten“

Dass der gesamte Pausenhof von Grund- und Mittelschule während der Bauzeit ganz gesperrt werden soll, sahen in der Sitzung mehrere Stadträte kritisch. Hier sollen sich die Planer und Baufirmen Gedanken machen, wie man für die Schüler Teilbereiche mit Bauzäunen offen halten kann.

Grundsätzlich kam die Planung gut an, bis auf ein Detail, das Verena Beibl (Grüne) bemängelte: Sie sah einen Aufbau auf dem Treppenhaus beim Übergang vom Bestand zum Anbau wie „einen Container oben aus dem Dach“. Rudi Heinz nahm Beibls Kritik mit und sagte, „dass wir versuchen werden, das etwas geschmeidiger zu gestalten“. Zudem werden die Planer durchrechnen, mit welchen Kosten bei zwei Aufzügen für die komplette Barrierefreiheit zu rechnen ist.

