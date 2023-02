Wohnzimmer steht in Flammen: Brandeinsatz für die Moosburger Feuerwehr

Von: Armin Forster

An der Münchener Straße ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. (Symbolbild) © Forster

In einer Moosburger Wohnung ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Ursache dürfte laut Polizei eine Verpuffung gewesen sein.

Moosburg - Alarm in Moosburg: Am Montag, 27. Februar, mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 19.20 Uhr zu einem Brand in die Münchener Straße ausrücken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Polizeibericht davon auszugehen, dass es zu einer Verpuffung gekommen war und sich Teile des Wohnzimmermobiliars daraufhin entzündeten.

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Moosburg, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, schnell gelöscht und die Wohnung anschließend entlüftet werden. Ein 59-Jähriger und ein 21-Jähriger, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, heißt es von der Polizei.

