Moosburg zeigt Flagge: Bürgermeister hissen ukrainische Fahne am Stadtplatz - mit einer großen Hoffnung

Von: Nico Bauer

Drei Bürgermeister, zwei Farben: Moosburgs Rathauschef Josef Dollinger (M.), Georg Hadersdorfer (r.) und Michael Stanglmaier haben am Donnerstag vor dem Haus der Bildung eine blau-gelbe Ukraine-Fahne platziert. © Bauer

Symbol der Solidarität: In der Moosburger Altstadt haben die Bürgermeister nun die ukrainische Flagge gehisst. Dabei brachten sie auch ihre Sorge zum Ausdruck.

Moosburg – Vielerorts in ganz Deutschland läuteten am Donnerstag um 12 Uhr Kirchglocken in Gedenken an den Krieg. Auch in Moosburg war man zu diesem Zeitpunkt gedanklich nah bei dem Konflikt in Osteuropa, denn vor dem Vhs-Gebäude am Stadtplatz wurde die ukrainische Fahne gehisst. Die drei Bürgermeister Josef Dollinger (FW), Georg Hadersdorfer (CSU) und Michael Stanglmaier (Grüne) betonten dabei die Solidarität des weltoffenen Moosburgs mit den Menschen in dem von Russland so brutal überfallenen Land.

Am Sonntag hatte 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier bei Josef Dollinger angeregt, die blau-gelbe Flagge zu hissen. „Das ist eine gute Sache, und ich bin Michael für den Anstoß dankbar“, sagte Dollinger nun. Gleich am Montag bestellte er die Fahne, die nun für unbestimmte Zeit wenige Meter vom Kastulusmünster entfernt im Wind weht. „Wir hoffen darauf, dass sich der Zweck der Fahne bald erübrigt“, sagte Dollinger mit dem Blick auf den Traum vom Kriegsende, „aber auch dann lassen wir die Fahne hängen.“

An das Leid auf beiden Seiten erinnert

Moosburgs Ortschef erinnerte bei der symbolischen Aktion an das Leid der Menschen auf beiden Seiten, „denn nur die wenigsten russischen Soldaten gehen freiwillig in das Land hinein“. Auch das russische Volk befürworte einen solchen Angriffskrieg nicht. Ein Krieg habe nur Verlierer.

Nach den vorbereiteten Worten brach dann die pure Fassungslosigkeit aus dem Moosburger Bürgermeister heraus: „Wenn du die Bilder siehst, kannst du eigentlich nur sprachlos sein. Keiner hätte es in Europa für möglich gehalten, dass es noch einmal so einen Damischen gibt, der so etwas tut.“

Besorgt um die nachfolgenden Generationen

Michael Stanglmaier erinnert sich an seinen Wehrdienst und „diese komischen Gefühle, die man beim Bewachen von einem Atombombenlager hatte. Das nun zerstörte europäische Friedensgebilde war einmalig.“ Stanglmaier erzählte, dass er gerade wegen seiner Kinder und nachfolgender Generationen emotional schwer bewegt das Kriegsgeschehen verfolge.

Auch 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer schloss sich den Worten an und betonte, dass man Zeichen setzen müsse für das Ende des Unfassbaren. „Man kann derzeit nur auf Einsicht bei Putin hoffen“, sagte er. Die Moosburger Ortschefs signalisierten zudem die Bereitschaft, sich demnächst bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen zu beteiligen.

