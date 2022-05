Zwei Moosburger Grünen-Stadträte legen Mandat nieder - Umbruch ist keine taktische Idee

Von: Nico Bauer

Gemeinsam für die Grünen im Stadtrat saßen bislang (v. l.) Michael Stanglmaier (Fraktionsvorsitzender), Evelin Altenbeck, Alfred Wagner und Verena Kuch (stellvertretende Fraktionsvorsitzende) sowie (nicht auf dem Bild) Johannes Becher und Nathalie von Pressentin. Nun legen Altenbeck und Wagner ihre Mandate nieder. © Grüne

Im Moosburger Stadtrat steht den Grünen ein Umbruch bevor: Evelin Altenbeck und Alfred Wagner legen ihre Mandate nieder. Und junge Nachfolger stehen schon bereit.

Moosburg - Auf einen Schlag werden 33 Jahre Stadtratserfahrung fehlen, wenn das umgesetzt wird, was Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Stanglmaier am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung angekündigt hat. Evelin Altenbeck und Alfred Wagner werden nach der Stadtratssitzung Ende Mai aus dem Gremium ausscheiden. Dann könnte die Fraktion jünger und weiblicher werden.

Nach 25 Jahren ist für Altenbeck Schluss

Evelin Altenbeck war die erste Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Moosburg und gehört seit 25 Jahren dem Gremium an: 1991 wurde sie erstmals als Stadträtin vereidigt, von 2002 bis 2008 legte sie eine „Babypause“ ein. Nun hat sie für sich entschieden, das vielfältige Engagement in der Kommunalpolitik zurückzufahren. Die für Klartext im Bauausschuss berühmt-berüchtigte Altenbeck verlässt das Gremium freiwillig, aber sie ist noch lange nicht aus der kommunalpolitischen Welt. Sie bleibt aktiv als Vorstandsmitglied der Grünen in Moosburg und als Kreisrätin. Deshalb ist auch damit zu rechnen, dass ihr Wissen und ihre Erfahrung intern nicht verloren gehen. „Es war eine prägende und intensive Zeit“, sagt Altenbeck über ihre 25 Stadtratsjahre.

Wagner geht aus „persönlichen Gründen“

Alfred „Tscharli“ Wagner kam 2014 als UMB-Bürgermeisterkandidat in den Stadtrat und wechselte 2017 zur Fraktion der Grünen. Er spricht bei dem freiwilligen Rückzug von „persönlichen Gründen“. Wagner ist seit kurzem Vorsitzender des Radsportvereins und auch bei den Altstadtfördern sehr engagiert. „Ich kann durchaus zufrieden feststellen, dass es mir gelungen ist, einige Akzente in der Stadtentwicklung zu setzen“, sagt er.

Seitens der Grünen erklärt der Fraktionschef und 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier, dass der Abschied von zwei der sechs Stadtratsmitglieder keine taktische Idee mit Blick auf die Wahl 2026 sei. „Wir wurden von den beiden in der Fraktionssitzung informiert“, sagt Stanglmaier. Es gehe auch nicht um den Aufbau eines Bürgermeisterkandidaten. „Unser nächster Bürgermeisterkandidat kommt wahrscheinlich aus der aktuellen Fraktion“, sagt Stanglmaier, der 2020 erst in der Stichwahl knapp scheiterte.

Nachrücker stehen noch nicht fest

Ziemlich spannend wird die Frage, wer in den Stadtrat nachrückt, und da besteht der engere Kandidatenkreis aus fünf Personen, von denen vier weiblich sind. Die ersten beiden Nachrücker nach dem letzten Wahlergebnis sind Irene Bauer und Alexandra Becher. Die beiden haben quasi die erste Wahl. Sollte es Ablehnungen geben warten dahinter drei junge Kandidaten mit Julia Becher, Kilian Linz oder Viktoria Eiden. „Es ist gut möglich, dass wir noch weiblicher werden“, sagt Michael Stanglmaier, der ab Juni wahrscheinliche eine Fraktion mit vier Frauen und zwei Männern bekommt. Bei den Nachrückern gibt er sich noch bedeckt: „Es gibt Tendenzen, aber entschieden ist noch nichts.“

Der rechtliche Fahrplan ist klar, weil erst der Stadtrat das Ausscheiden des Duos Altenbeck/Wagner per Beschluss feststellen muss. Dann kommt die Moosburger Stadtverwaltung ins Spiel und wird die Nachrücker nach den Wahlergebnissen fragen, ob sie in den Stadtrat bis zur nächsten Wahl 2026 eintreten möchten.

