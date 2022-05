Moosburg: Zwei langjährige Grünen-Stadträte verabschiedet - Nachfolger stehen fest und erklären Ziele

Von: Armin Forster, Nico Bauer

Apfelbäume gab es von Ortschef Josef Dollinger (l.) zum Abschied von Evelin Altenbeck und Alfred Wagner aus dem Stadtrat. © Nico Bauer

Am Montag hat der Moosburger Stadtrat Evelin Altenbeck und Alfred Wagner verabschiedet. Parallel haben die Grünen inzwischen auch ihre Nachrücker vorgestellt.

Moosburg – Der Doppelwechsel der Grünen im Moosburger Stadtrat ist nun offiziell: Am Montagabend nahm das Gremium die Mandatsniederlegungen von Evelin Altenbeck und Alfred „Tscharli“ Wagner an. Zudem wurden ihre Nachfolger, Alexandra Becher und Kilian Linz, offiziell bestätigt. Beide werden in der kommenden Stadtratssitzung noch vereidigt und dürfen dann die Arbeit direkt aufnehmen.

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) gab bekannt, dass für die Nachfolge von Evelin Altenbeck die erste Listennachfolgerin Irene Bauer abgelehnt und Alexandra Becher zugesagt habe. Für den Platz von Wagner sei erst das Nein von Julia Becher und dann die Zusage von Kilian Linz gekommen.

Geschenke für die Verabschiedeten

Der Rathauschef beschenkte die scheidenden Stadträte mit jeweils einem Apfelbaum und war überzeugt, dass dieses Präsent bei Mitgliedern der Grünen-Fraktion besonders gut passe. Dollinger dankte beiden für ihr Engagement und sagte mit Blick auf die oft unterschiedlichen Sichtweisen, „dass diese verschiedenen Meinungen zur Demokratie gehören“. Beide haben ihr Wissen und ihr Engagement viele Jahre (Altenbeck seit 1991, mit Unterbrechung von 2002 bis 2008; Wagner seit 2014) in das Gremium eingebracht.

Alfred Wagner hatte zuvor betont, dass man auch nach intensiven Debatten immer noch nach der Sitzung ein Bier miteinander trinke. Moosburgs 3. Bürgermeister und Grünen-Fraktionssprecher, Michael Stanglmaier, verwies darauf, „dass bei uns aus den unterschiedlichen Meinungen oft sehr gute Lösungen entstehen“.

Die Nachrücker stellen sich vor

Während sich die beiden Mandats-Nachfolger am Montag auf den Besucherbänken noch im Hintergrund hielten, wurden sie in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion bereits ausgiebig vorgestellt: Alexandra Becher, die bei der Kommunalwahl Listenplatz 8 errungen hatte, ist bereits bekannt in der Kommunalpolitik. Sie sitzt bereits seit 2014 als Grüne im Freisinger Kreistag und vertritt ihre Fraktion dort im Sozial- und Jugendhilfeausschuss. Im beruflichen Leben arbeitet sie als Krankenschwester bei der Lebenshilfe in Moosburg sowie als Fachkraft auf der Palliativstation im Klinikum Freising. Zwischen 2014 und 2020 war sie Mitglied des Aufsichtsrats der Klinikum Freising GmbH. Außerdem ist sie als Fachkraft auf der Palliativstation im Klinikum tätig.

Die Neuzugänge in der Fraktion, Alexandra Becher und Kilian Linz (Mitte), mit ihren Parteikollegen Michael Stanglmaier und Verena Kuch. © privat

Privat ist die Moosburgerin mit Jahrgang 1970 Mutter zweier Söhne und mit 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier verheiratet. Zu ihrem künftigen Engagement im Kommunalparlament lässt sich Alexandra Becher wie folgt zitieren: „Mir ist bewusst, dass die Arbeit im Stadtrat eine große Herausforderung ist, die ich mit Respekt und Freude angehe.“ Sie wolle sich über die Parteigrenzen hinweg für ein soziales Moosburg einsetzen. Wichtige Projekte seien für sie ein Mehrgenerationenhaus und eine barrierefreie Stadt. Denn: „Die bestehenden Einschränkungen erlebe ich in meiner täglichen Arbeit.“ Darüber hinaus liege ihr besonders die Verkehrsberuhigung am Herzen. Becher: „Ich möchte, dass alle Menschen, ob jung oder alt, sich sicher zu Fuß oder mit dem Rad in Moosburg bewegen können.“

Mit Kilian Linz, 1987 geboren, rückt ein Neuling ins Gremium nach, der bei der Kommunalwahl 2020 erstmals für den Stadtrat kandidiert hatte – als Parteiunabhängiger auf der Liste der Moosburger Grünen. Sein zehnter Platz reichte nun aus, um nachträglich zum Zug zu kommen. Linz ist Vater von zwei Kindern, hat zehn Jahre bei Jungheinrich in Moosburg gearbeitet und ist nun seit sieben Jahren Lehrer an der Landshuter Maschinenbauschule.

In der Pressemitteilung bedauert er ausdrücklich das Ausscheiden von „Evi und Tscharli“. Ihr Nachfolger zu werden sei eine Aufgabe, „der ich mit viel Respekt begegne“. Er freue sich nach 34 Jahren als Moosburger, seine Heimat nun im Stadtrat mitgestalten zu dürfen. „Besonders wichtig ist mir dabei eine belebte Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität“, erklärt Linz. „Die Menschen und ihre kulturelle Vielfalt sind das Herz Moosburgs, das ich besonders schätze und welches ich als Stadtrat immer im Blick behalten will.“ Eine nachhaltige und solide Finanzplanung sei aus seiner Sicht die Grundsäule einer generationsgerechten Stadtentwicklung. „Auch wenn es überraschend für mich kam, freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen im Stadtrat.“

