„Moosburg4Future“ ruft zum Klima-Protest auf - an einem speziellen Tag

Mehrere Organisationen rufen am Freitag zur „Moosburg4Future“-Aktion auf. Sie soll die „Fridays For Future“-Bewegung stärken und die Energiewende vorantreiben.

Moosburg – In Sachen Klimaschutz und Energiewende gibt es seit Jahren große Bemühungen in Moosburg. Der Verein Solarfreunde etwa kämpft unermüdlich für grünen Strom und saubere Wärme, Greenpeace hat einen Ableger in der Stadt – und nicht zuletzt leistet sich die Kommune mit Melanie Falkenstein eine eigene Klimaschutzmanagerin. Jüngst wurde sogar beschlossen, dass im Neubaugebiet „Amperauen“ fossile Energieträger tabu sind. Kein Wunder also, dass in dieser Atmosphäre auch starke Sympathie herrscht für die wöchentlichen Proteste der „Fridays For Future“-Bewegung, bei der sich junge Menschen weltweit in Metropolen zu Klimaschutz-Protesten treffen und dafür meist auch die Schule schwänzen.

Kommenden Freitag nun wollen vier hiesige Organisationen – der Bund Naturschutz, der ADFC, die Solarfreunde und Greenpeace – in Moosburg ein Zeichen der Solidarität setzen. Sie rufen zur ersten „Moosburg4Future“-Kundgebung vor dem Feyerabendhaus am Stadtplatz auf. Michael Stanglmaier, Grünen-Stadtrat und ADFC-Vorstandssprecher im Kreisverband Freising, erklärt die Motivation dahinter: „Nur starker Druck aus der Bevölkerung kann die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen bewegen, endlich zu handeln“, sagt Stanglmaier. Er und seine Mitstreiter haben sich bewusst für den kommenden Freitag entschlossen, denn „der 26. April ist der Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl“, erinnert der Umweltreferent und Dritte Bürgermeister von Moosburg.

„Moosburg4Future“: Kundgebung startet am Freitag um 18 Uhr

Die Veranstalter laden neben den Moosburgern auch die Umlandbevölkerung und insbesondere die junge Generation ein. Gemeinsam sollen alle verantwortlichen Politiker aufgefordert werden, „endlich ernst zu machen mit der Umsetzung der Energiewende in allen Sektoren“, also Strom, Wärme und Verkehr. Michael Stanglmaier: „Die technischen Voraussetzungen dafür sind längst vorhanden.“

Wer sich bislang nicht an den „Fridays For Future“ beteiligen wollte, um keinen Unterricht zu versäumen, der kann an diesem Freitag guten Gewissens zur Kundgebung erscheinen: Neben der Tatsache, dass derzeit noch Osterferien sind, wurde der Versammlungsbeginn ohnehin erst auf auf 18 Uhr gelegt.



