Moosburger (47) macht pornographische Fotos von Kindern aus befreundeter Familie

Unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich derzeit ein 47-jähriger Moosburger vor Gericht verantworten. © picture alliance / dpa

Vor dem Landgericht Landshut steht derzeit ein 47-jähriger Moosburger. Er soll pornographische Bilder von den Kindern seines Bekannten gemacht haben.

Moosburg – Ihr erster Gedanke war: „Alles löschen.“ Am Ende hat sich eine 18-Jährige doch „für die Polizei entschieden“, nachdem sie auf dem Computer ihres Freundes Unmengen an kinderpornographischem Material gefunden hatte. Seit Montag muss sich der 47-jährige Moosburger wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie vorsätzlicher Körperverletzung, Herstellens und Besitzes von kinderpornographischen Inhalten vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Landshut verantworten.

Bei den Opfern handelt es sich um die vier Kinder eines befreundeten Ehepaars. „Im Nachhinein ist man immer klüger“, sagte der Vater vor Gericht, als er auf diverse Hinweise angesprochen wurde, die es im Zuge der Beweisaufnahme gegeben habe. Der Angeklagte habe zur Familie gehört, so der 44-Jährige. Als die Kripo ihn von dem Verdacht in Kenntnis gesetzt habe, sei eine Welt für ihn zusammengebrochen.

Kinder waren zu Beginn der Taten zwischen zwei und sechs Jahre alt

Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger Jürgen Neumaier den Besitz zahlreicher kinderpornographischer Schriften eingeräumt, die sich auf dem von der Polizei am 13. Januar sichergestellten Computer befunden hatten. Zudem ließ er ein Geständnis ablegen hinsichtlich des Tatvorwurfs, zwischen 2018 und 2021 von den Geschwistern pornographische Fotos und Videos gemacht zu haben.

Der von Staatsanwältin Veronika Stark vertretenen Anklage zufolge fertigte der Angeklagte das Material hauptsächlich in seiner Wohnung, aber auch in der Wohnung der geschädigten Familie an. Die Kinder waren zu Beginn der Taten zwischen zwei und sechs Jahre alt. Die Bilder speicherte der 47-Jährige fein säuberlich sortiert in vier Ordnern ab, die jeweils den Namen des betroffenen Kindes und die Genitalbezeichnung trugen. Bestritten wurde zu Prozessbeginn ein dritter Anklagepunkt, der dem Moosburger das Einführen verschiedener Gegenstände zur Last legt. Worte des Bedauerns hinsichtlich des Leids, das er den Kindern zugefügt hat, hatte es am Montag nicht zu hören gegeben. Dafür entschuldigte sich der 47-Jährige am Mittwoch, dem zweiten Prozesstag, bei seiner „großen Liebe“, als diese den Sitzungssaal nach ihrer Aussage wieder verließ. Die 18-Jährige würdigte ihn keines Blickes.

Einen Monat waren die beiden ein Paar gewesen. Für den Angeklagten war nach der kurzen Zeit des Zusammenseins schon klar: „Diese Frau will ich heiraten.“ Diese antwortete am Mittwoch auf die Frage, von wem die Beziehung ausgegangen sei, man habe Joints geraucht und sei sich dabei nähergekommen. Der große Altersunterschied sei ihr bewusst gewesen. Doch sie sei „psychisch kaputt“. Es habe ihr gutgetan, dass er ihr „so viel Aufmerksamkeit geschenkt“ habe.

Zufällig über die Schulter geschaut und stutzig geworden

Eines Tages jedoch habe sie zufällig über seine Schulter geschaut, als er am PC gesessen sei. Da habe sie einen Ordner namens „Teenager“ gesehen und sei misstrauisch geworden. Als er ihr eine Woche später erlaubt habe, seinen Computer für eine Schulung zu nutzen, habe sie beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen. „Ich musste mich einfach vergewissern“, sagte sie geradezu entschuldigend. Ihre Entdeckung führte dazu, dass die 18-Jährige bis zum Eintreffen der von ihr verständigten Polizei mit dem Kriseninterventionsdienst telefoniert hat – „sonst wäre ich zerbrochen“. Ehe das Misstrauen sie gepackt hat, hatte sich die 18-Jährige lediglich über die „Frauenklamotten“ gewundert, die im Schrank ihres Freundes hingen. „Aber die hätten ja von einer Ex sein können.“

Auch der Vater der vier Kinder fand immer wieder plausible Erklärungen für sonderbare Details. Wenn die Kinder etwa gesagt haben, sie würden nicht mehr zu dem Angeklagten wollen, habe er gedacht, dies läge daran, dass der immer so viel mit ihnen schimpfe. Einmal habe ihm seine große Tochter berichtet, der Angeklagte habe ihr ein Handtuch ins Bad gelegt und dabei ein Handy in der Hand gehabt. „Aber der ist ja immer mit dem Handy rumgelaufen.“ Ein anderes Mal habe er im Bad des Angeklagten einen Kinder-BH liegen sehen. „Aber“, sagte der 44-Jährige mehrmals während seiner Aussage, „ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht“. Erst als die Mutter des Angeklagten ihn gebeten habe, sie zur Polizei zu begleiten, sie wisse nicht, warum man ihren Sohn festgenommen habe, sei er misstrauisch geworden. Auf der Wache habe man ihnen keine Auskunft erteilt. Erst ein Anruf der Kripo wenige Stunden später habe seinen Verdacht bestätigt.

Der Prozess vor dem Landgericht Landshut dauert an.

