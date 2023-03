Führungsriege komplett: Die Altstadtförderer haben wieder eine Schriftführerin

Jahreshauptversammlung

Die bewährte Führungsriege der Moosburger Altstadtförderer wurde jüngst im Amt bestätigt. Zudem konnte der vakante Posten des Schriftführers endlich wieder besetzt werden.

Moosburg – Bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Altstadtförderer konnte diesmal auch der vakante Posten des Schriftführers besetzt werden. Ansonsten setzten die 13 Mitglieder bei der Wahl auf Bewährtes und wählten erneut einstimmig Dorothea Band zur 1. Vorsitzenden. Auch der neue 2. Vorsitzende ist kein Unbekannter. Rudolf Hattenkofer war bereits seit sechs Jahren als Beisitzer in der Vorstandschaft und folgt auf den scheidenden Matthias Gabriel.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Daniela Eiden als Schatzmeisterin, die beiden Kassenprüfer Gerd Beubl und Angelika C. Damke sowie Bernd Aschenbrenner und Alfred Wagner als Beisitzer. Ihnen zur Seite steht mit Renate Klossek eine Rückkehrerin ins Amt des Beisitzers. Mit Margit Reif konnte während der Versammlung endlich auch ein Mitglied für den Posten des Schriftführers gefunden werden. Darüber freute sich die 1. Vorsitzende Thea Band ganz besonders, denn in den vergangenen zwei Jahren hatte sich für diese Aufgabe niemand gefunden.

Band hatte in ihrem Vorstandsbericht die Aktivitäten der Altstadtförderer im Jahr 2022 Revue passieren lassen. So waren unter anderem beim Kunstwochenende im Juni Werke junger Künstler aus den Kunstakademien München, Nürnberg und Koblenz ausgestellt worden, was immerhin 700 Besucher in den Zehentstadl lockte. Ebenfalls sehr zufrieden war die Chefin der Altstadtförderer mit der Resonanz bei der Kurzfilmnacht 2022. Die beiden Termine, an denen mit Unterstützung von Julia Wahl und Verena Dollinger mit ihrem Team des Rosenhofkinos insgesamt 15 Kurzfilme gezeigt wurden, waren restlos ausverkauft.

In Kooperation mit der Moosburg Marketing eG fanden die Aktionen „Hinter Glas – Kunst im Schaufenster“ und „Moosburgkalender 2023“ statt. Während der Kalender wegen zu geringer Nachfrage eingestellt wird, soll es in diesem Jahr das Kunstwochenende vom 30. Juni bis 2. Juli geben. Die Kurzfilmnacht in Kooperation mit der Marketing eG ist für 22. Juli und 5. August geplant. Die „Offenen Ateliers“ finden in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat am 7./8. Oktober statt. Auch drei Altstadtforen sind in Planung.

Des Weiteren wollen sich die Altstadtförderer zeitnah mit Informationen zum geplanten Gewerbegebiet in Unterreit versorgen und möglicherweise eine Veranstaltung initiieren, sagte Dorothea Band. Ein Ansinnen, das auf große Resonanz bei den Mitgliedern stieß. Stadtrat Gerhard Beubl fand es richtig und wichtig, dass die Altstadtförderer sich des Themas „in objektiver, neutraler Weise aus Sicht der Stadtentwicklung“ annehmen. Eine herausfordernde Aufgabe, wie schon die Wortbeiträge in der Versammlung zeigten. Während aus Sicht von Bürgermeister Josef Dollinger Moosburger Gewerbegebiete durchaus dezentralisiert werden könnten und ja irgendwo anders hin müssten als auf die Schloss Asch-Wiese, gäbe es für Grünen-Stadtrat Johannes Becher viele Gründe, das Gewerbegebiet nicht in Unterreit anzusiedeln. Er forderte eine grundsätzliche Diskussion über die Stadtentwicklung. Daniela Eiden wäre es wichtig, dass im Falle eines Neubaus am Ortseingang auf die Gestaltung wert gelegt würde und so „Architektur geschaffen wird“.



Josef Fuchs

