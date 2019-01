Moosburger bauen neben Spielplatz - und fordern nun dessen Rückbau wegen Kinderlärm

Obwohl sie wussten, dass sie ihr Haus neben einen Spielplatz bauen, verlangen zwei Anlieger nun dessen Rückbau. Moosburgs Stadträte haben dazu eine klare Meinung.

Moosburg – Dieses Ansinnen sorgte für viel Kopfschütteln im Moosburger Bauausschuss: Zwei benachbarte Anlieger an der Ginsterstraße haben den zumindest teilweisen Rückbau des dortigen Spielplatzes beantragt, weil sie sich gestört fühlen. Die Verwaltung war sichtlich überrascht ob dieses Vorstoßes – und für den Ausschuss war die Ablehnung selbstverständlich.

Das Neubaugebiet an der Georg-Schweiger-Straße wurden mit zwei Spielplätzen geplant. Einer kam an die Ecke der Ligusterstraße, wenige Meter entfernt in der Ginsterstraße wurde in der Reihe der Wohnhäuser ein Piraten-Abenteuerspielplatz realisiert. Diesen gibt es seit 2016 und die Moosburger nehmen ihn sehr gut an.



Eines der Häuser wurde erst nach dem Spielplatz gebaut

Das aber stört die beiden direkt angrenzenden Nachbarn, die nun wegen des Lärms den zumindest teilweisen Rückbau der Spielgeräte beantragen. Eine besondere Note bekommt der Vorstoß durch den Fakt, dass beide wussten, worauf sie sich einlassen: Einer baute sein Haus, als der Abenteuerspielplatz bereits geplant war, und der andere errichtete sein Eigenheim mit dem bereits bestehenden Spielplatz nebenan.



Und so beschlossen die Stadträte lediglich, die Anträge zur Kenntnis zu nehmen. Die Absage war aber unmissverständlich: „Der Bauausschuss beschließt, an der vorhandenen Ausstattung des Spielplatzes festzuhalten.“