Moosburger bringen Geflüchtete und Einheimische zusammen: Austausch-Abend ein voller Erfolg

Der Andrang war groß bei der Vernetzungsveranstaltung von Fresh für Geflüchtete und Einheimische. Die Sitzplätze im Biergarten des Huber-Wirts waren rasch belegt. © Lorenz

Wie vernetzt man Geflüchtete, die schon länger vor Ort leben, neu angekommene Schutzsuchende und Einheimische? Die Moosburger Gruppierung Fresh hatte da eine Idee.

Moosburg – Wie und wann kommen eigentlich Leute am besten miteinander ins Gespräch? Genau, beim Essen. Um Geflüchtete, Gastfamilien und Moosburger an einen Tisch zu bekommen, hat die politische Gruppierung „Fresh – jung, bunt, aktiv“ am vergangenen Sonntag zu einem Willkommensfest beim Huber-Wirt in Moosburg geladen. Weil zu Stoßzeiten die Sitzplätze aufgrund eines überraschend hohen Besucherzustroms knapp geworden waren, stehen die Chancen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr laut Benedict Gruber von Fresh ziemlich gut.

„Eigentlich hatten wir befürchtet, dass wir zu viel Fleisch eingekauft haben“, erzählte Gruber, allerdings war die Schlange vor dem Essensbüfett zeitweise eine gewaltige und deshalb jede Angst der Lebensmittelverschwendung unbegründet. Mit so viel Zuspruch habe weder er noch der Fresh-Vorsitzende Michael Hobmaier gerechnet. Allerdings war dann die Freude um 18 Uhr umso größer, als der Huber-Biergarten gerammelt voll war.

Mit Händen und Füßen verständigt

„Wir wollten einfach ein niederschwelliges Angebot machen – zum Ratschen und Kennenlernen“, betonten Hobmaier und Gruber unisono. Dass ihre Rechnung aufgegangen ist, bewies ein lebendiges Miteinander von Schutzsuchenden aus Afghanistan und der Ukraine sowie Moosburgern, die sich allesamt hin und wieder mit Händen und Füßen aufgrund so mancher Sprachbarriere unterhielten.

In der Küche werkelten währenddessen Mohammad Agha Hashimi mit seiner Frau Saideh und Rahman Hassanzadek, um die unterschiedlichsten Köstlichkeiten aus der Heimat auf die Tische zu bringen. Es war für jeden etwas dabei: Kräuter-Eintopf mit Zwiebeln und Lauch, Tomaten-Eintopf mit Fleischbällchen, gefüllte Teigtaschen mit Lammhack, Auberginen mit Joghurt und jede Menge Reis. „Sie stehen schon tagelang in der Küche“, erklärte die Dolmetscherin Asita Djamschid aus Moosburg, die das FT auf die Geschichte des Kochs aufmerksam machte.

Rückkehr in die Heimat nicht mehr möglich

Daheim in Afghanistan war Hashimi nämlich alles andere als ein Koch gewesen, sondern war als hochrangiger Polizei-Beamter im Dienst. Weil die Taliban ihn und seine Familie bedroht haben, blieb letztendlich nichts anderes als die Flucht. Seit sieben Jahren ist er nun hier, seine Frau und seine fünf Kinder hat er nachgeholt, weil eine Rückkehr nach Afghanistan nicht mehr möglich war. Auf die Frage, wie eine gelungene Integration funktionieren könnte, hat Hashimi eine klare Antwort: „Durch Bildung!“ Für ihn sei es deshalb fundamental, seine Kinder auf gute Schulen zu schicken und dafür zu sorgen, dass die Größeren eine Ausbildung machen.

In der Heimat hochrangiger Polizeibeamter, am Sonntag in der Rolle des Kochs: Mohammad Agha Hashimi. © Lorenz

Sein Motto, das er auch anderen Flüchtlingen ans Herz legt: „Tut was, macht was!“ Er selbst wollte schon nach wenigen Tagen in Deutschland arbeiten und nicht auf Geld vom Staat angewiesen sein. Und auch das war für ihn und seine Familie selbstverständlich: Als er gehört hatte, dass ukrainische Flüchtlinge nach Moosburg kommen, hat er bei ihnen sofort nachgefragt, was sie noch brauchen.

Die Familie wird schmerzlich vermisst

Gut aufgehoben und überaus willkommen geheißen fühlen sich nach wie vor auch Viktoria Zaichenko aus Odessa und Olga Volovyk aus Charkiw. Beide sind seit fünf Monaten in Moosburg und privat untergekommen – die meiste Zeit gehe laut Zaichenko aktuell noch mit Behördengängen drauf. Was die beiden am meisten vermissen: „Das Zusammensein mit der Familie“, erklärte Volovyk, die zuhause ein Hotel managte, während Volovyk ein Reisebüro leitete.

Im Gespräch mit den ukrainischen Geflüchteten (v. l.) Olga Volovyk und Viktoria Zaichenko sind hier Benedict Gruber, Julian Grübl und Michael Hobmaier von Fresh. © Lorenz

„Die jeweiligen Flüchtlingsgruppen bleiben eigentlich unter sich“, wie Fresh-Vorstandsmitglied Benedict Gruber ausführte, weshalb so ein gemeinsames Essen umso wichtiger sei, um die Menschen einzubinden und einen Austausch, sozusagen an einem Tisch, herzustellen. Denn eines sollte laut Gruber auf keinen Fall passieren: dass sich Flüchtlingsgruppen benachteiligt fühlen. Klar sei allerdings schon, dass bei den Schutzsuchenden aus der Ukraine ein anderer „Modus“ gegriffen habe – die meisten sind beispielsweise privat unterkommen, während Geflohene aus Afghanistan in Flüchtlingsheimen untergebracht werden.

„Ja, es gibt schon eine Art Zwei-Klassen-Unterteilung von Flüchtlingen“, bestätigt auch Djamschid, die sich ehrenamtlich und sehr ambitioniert um Schutzsuchende kümmert. Beim Willkommensfest in Moosburg, bei dem alle aufgrund des knappen Platzes zusammenrücken mussten, war allerdings davon nichts zu spüren. Hier galt vielmehr das urbayerische Motto: „Im Biergarten ist jeder gleich.“

Richard Lorenz

