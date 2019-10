Moosburger Herbstmarkt lockt heuer mit riesiger eMobilitäts-Fläche

Beim Moosburger Herbstmarkt am Sonntag gibt es eine riesige Aktionsfläche für Zukunftsmobilität - mit so umfangreichen Infos wie nie zuvor.

Moosburg – Wenn die Moosburger kommenden Sonntag den Herbstmarkt in der Innenstadt (siehe weiter unten) besuchen, bekommen sie die Mobilität der Zukunft so umfangreich vorgestellt, wie selten zuvor. Der Verein Solarfreunde und die Stadt ziehen dafür an einem Strang.

Auf dem Plan wird es dann gut 25 Stände geben, die sich alle mit einer zentralen Frage beschäftigen: Wie komme ich gut und umweltfreundlich von A nach B? Dafür werden natürlich Elektrofahrzeuge auf zwei und vier Rädern gezeigt, aber die Solarfreunde versammeln nicht nur die klassischen Stände von Autohäusern. Rainer Teschner von der IG eMobilität unter dem Dach der Solarfreunde Moosburg betont, dass bei dem Aktionstag auch die Nutzer von Elektrofahrzeugen ihre Erfahrungen an potenzielle Interessenten weitergeben sollen. Tausende Besucher werden dazu erwartet.



eMobilität aus Frauensicht

Die Solarfreunde sind bekannt dafür, dass sie mit viel Liebe zum Detail für die Energiewende werben. „Wir werden das Thema eMobilität auch aus Frauensicht behandeln“, verspricht Rainer Teschner. Dazu kommen dann für die Männer noch Fragen, etwa wie man mit aus Photovoltaik-Anlagen vom Hausdach gewonnenen Strom das Auto auftanken kann. Solche technischen Fragen werden beispielsweise bei den monatlichen Stammtischen der IG eMobilität besprochen.



+ Die Organisatoren: (v. l.) Rainer Teschner, Melanie Falkenstein und Hans Stanglmair planen die Kooperations-Veranstaltung von Stadt und Solarfreunden. © Bauer Hans Stanglmair, der Vorsitzende der Solarfreunde, spürt bei der umweltfreundlichen Mobilität eine große Nachfrage in Deutschland, „denn hier baut sich etwas auf“. Allerdings müsse auch die Politik zu mehr Mut motiviert werden. Stanglmair betont, dass die Energiewende nicht einfach mit anderen Autoantrieben gelöst werde, sondern es einen Mix vieler Maßnahmen brauche. „Sonne und Wind sind unsere größten Player“, sagt er mit Blick auf die Möglichkeiten, umweltfreundlich Energie zu gewinnen. Unterm Strich erreiche man die beste Energieeffizienz mit einer Mischung. Die Veranstaltung auf dem „Plan“ soll Ideen geben, wie solche Kombinationen für eine klimafreundlichere Zukunft aussehen sollen.



Stadt Moosburg verleiht Lastenfahrrad

Mit im Boot ist am kommenden Sonntag natürlich auch die städtische Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein. Sie möchte den Umwelttag mit Informationen des Fahrradclubs ADFC, der Polizei, über Stadtteilautos oder auch einer Vorstellung des von der Stadt angeschafften Lastenfahrrads abrunden. Dieses wird an die Bürger verliehen. Außerdem ist auch für die Unterhaltung der Kinder gesorgt.



Hans Stanglmair legt den Moosburgern ans Herz, sich diesen Aktionstag nicht entgehen zu lassen. „Eine Infoveranstaltung in dieser Form gibt es nicht jedes Jahr“, sagt der Vorsitzende der Solarfreunde.



Herbstmarkt in Moosburg: Buntes Programm, großes Angebot und Sonderschauen

Am Sonntag, 20. Oktober, veranstaltet die Moosburg Marketing eG bereits zum vierten Mal den Herbstmarkt in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Von 12 bis 18 Uhr warten über 40 Stände sowie ein umfangreiches gastronomisches Angebot auf die Besucher der Innenstadt. Der Markt wird wie gewohnt den Schwerpunkt auf regionale und selbstgemachte Produkte legen. So gibt es von Selbsterzeugern Gemüse, Marmeladen, Honig, Liköre, Käseerzeugnisse und vieles mehr zu kaufen. Auch von Kunsthandwerkern sind jede Menge Besonderheiten auf dem Markt zu erwerben – egal ob Schmuck, selbstgenähte Kleidung, Gestecke und Kränze oder Holz- und Keramikwaren. Neben dem facettenreichen Markt lädt auch das Programm zum Besuch in die Innenstadt ein. Im Weingraben wird der Workshop „Kranzlbinden“ angeboten: unter Anleitung werden herbstliche Naturkränze gebunden (Dauer 20 bis 30 Minuten). Pro Person kostet der Kurs acht Euro, das Material ist inklusive. Der Workshop ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet.

Für Kinder wird außerdem wieder das beliebte Kürbis-Schnitzen vom KIMM!-Familienzentrum in der Münchener Straße angeboten und auch der bekannte Clown Toni Toss ist in den Straßen unterwegs. Ab 13 Uhr öffnen außerdem die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen und erwarten die Besucher mit Herbstangeboten und Aktionen. Für die ganze Familie sehenswert wird die Ausstellung des Hallertauer Modelleisenbahner e.V. im Zehentstadel sein. Besucher finden dort eine große Modellbahnanlage mit vielen neuen Modulen. Die Ausstellung findet an zwei Wochenenden (19./20. und 26./27. Oktober) statt und bringt sicherlich nicht nur Kinder zum Staunen. Am 20. Oktober erwartet die Besucher also ein abwechslungsreicher Sonntag in der Moosburger Innenstadt mit jeder Menge zu entdecken für Groß und Klein.



