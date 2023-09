Moosburger Herbstschau startet heute - Alles Wissenswerte zum zehntägigen Volksfest

Von: Nico Bauer

Ist auch auf der Moosburger Herbstschau wieder mit dabei: Das Fahrgeschäft „Happy Traveller“. Das Volksfest läuft von 8. bis 17. September. © Forster (Archiv)

In Moosburg startet am heutigen Freitag, 8. September, die Moosburger Herbstschau. Von Bierpreis bis Fahrgeschäfte: Hier lesen Sie alles Wissenswerte zum Volksfest.

Moosburg – Die letzten Fragen sind beantwortet, die letzten Schausteller eingetroffen, die Moosburger Herbstschau kann losgehen: Mit der Bierprobe am Mittwoch stimmten sich jetzt Vertreter von Stadt, Stadtrat und Hilfsorganisationen mit Festwirten und der Erdinger Brauerei auf die gut einwöchige Feierei am Viehmarktplatz ein, die am heutigen Freitagnachmittag mit dem Festwirtsauszug (17 Uhr) beginnen.

Das kostet die Maß

„Es ist schön, dass hier alles wie immer ist“, sagte Festwirtin Michaela Krämmer. Sie und ihr Mann Christian sind seit mehr als zehn Jahren die Festwirte beim Moosburger Frühlingsfest und der Herbstschau. Michaela Krämmer betonte bei der internen Bierprobe, dass der Preis bei der Maß Helles mit 9,70 Euro weiter unter zehn Euro gehalten werde „und da findet man nicht mehr viele Volksfeste“. Man werde auch jeden Tag wechselnd ein günstiges Mittagsgericht anbieten und es gibt die gewohnte Kombination aus Festzelt, großzügigem Biergarten und der Urweiße-Hütt’n dazu.

Das ist geboten

Platzwart Martin Holzner könnte in den kommenden Jahren irgendwann selbst als Zauberer auftreten, denn er vollführt beachtliche Kunststücke: Am Montag – also vier Tage vor der Herbstschau – hatte ein zentrales Fahrgeschäft aus etwas fadenscheinigen Gründen abgesagt. Mit dem Überschlag-Fahrgeschäft „Salto Mortale“ fand Holzner binnen weniger Stunden einen mindestens gleichwertigen Ersatz als Spektakel-Hingucker für das Fest. Zur Belohnung kündigte Bürgermeister Josef Dollinger an, dass man das neue Abenteuer-Fahrgeschäft gleich am ersten Tag ausprobieren werde. „Ich habe mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk“, erklärte Holzner, der 1998 bei der Stadt angefangen hat und seither Platzwart für Frühlingsfest und Herbstschau ist. Diesmal habe man mit dem schnell gefundenen Ersatz auch etwas Glück gehabt. Bürgermeister Dollinger dankte auch dem stellvertretenden Geschäftsführer der Stadt, Max Götz, der zusammen mit Holzner die Herbstschau organisierte.

Stoßen auf die nahende Moosburger Herbstschau an: (v. l.) Christian Krämmer, Robert Jell, Michaela Krämmer, Max Götz, Josef Dollinger und Martin Holzner bei der Bierprobe. © Bauer

Seitens der Erdinger Brauerei stellte Braumeister Robert Jell die für Moosburg bereitstehenden Biere vor. Das Helle des Erdinger Brauhauses hat 11,8 Prozent Stammwürze und 5,1 Prozent Alkohol. Die Urweiße vom Erdinger Weissbräu liegt bei 11,9 Prozent Stammwürze und 4,9 Prozent Alkohol. Jell weiß um die Liebhaber der beiden unterschiedlichen Biere und macht auch deutlich, dass kulinarisch der Wechsel Sinn mache: „Das Helle passt gut zu leichten Gerichten und die Urweiße zu den deftigen Gerichten.“

Das hofft die Wirtin

Festwirtin Michaela Krämmer richtete dann noch einen Herzenswunsch an die Herbstschau-Besucher – bezüglich einer direkten Kommunikation bei eventuell nicht gut laufenden Dingen: „Äußern Sie Kritik lieber persönlich vor Ort als später in den sozialen Netzwerken. So können wir Probleme noch während der Herbstschau beseitigen.“ Sie machte auch deutlich, dass die seit Jahren vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in Moosburg sehr angenehm sei.

Besonderheiten beim Herbstschauumzug am Sonntag, 10. September

Wer sich an diesem Sonntag, 10. September, den Herbstschau-Festumzug durch die Moosburger Innenstadt nicht entgehen lassen will, sollte über diese aktuellen Verkehrsbehinderungen bescheid wissen.

Gut zu wissen Angezapft wird die Moosburger Herbstschau heute, Freitag, 8. September 2023, um 17.30 Uhr. Das Festzelt hat dann bis Sonntag, 17. September, täglich ab 12 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 11 Uhr. Reservierungen im Zelt sowie der Verkauf von Bier- und Hendlzeichen werden bevorzugt online abgewickelt (www.festzelt-kraemmer.de), sind aber auch unter Tel. (0151) 40534668 möglich. Alle weiteren Infos zur Herbstschau finden sich im Programmheft der Stadt Moosburg.

