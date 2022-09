Moosburger Herbstschau und Stadt-Jubiläum: Kneten und planen für die nächsten Rekorde

Von: Nico Bauer

Die Zutaten des Zopfs zeigte Bäckermeister Thomas Grundner (l.) den Besuchern Martin Holzner (Bauhof) und Bürgermeister Josef Dollinger (r.). © Bauer

Passend zum Jubiläum „1250 Jahre Moosburg“ soll am Rande der Herbstschau ein 125-Meter-Hefezopf und ein Festumzug mit 125 Beiträgen alles bisher Gekannte toppen.

Moosburg – Das Feierjahr zum 1250-jährigen Bestehen von Moosburg geht über in den heißen Herbst. Am Sonntag, 11. September, stehen anlässlich der Herbstschau zwei weitere Highlights an: In der Innenstand gibt es einen 125 Meter langen Hefezopf der Bäckerei Grundner, und auch der Festzug zur Herbstschau wird mit 125 Beiträgen alle Dimensionen sprengen.

Schon jetzt bereiten Mitarbeiter der Bäckerei Grundner den Hefezopf vor, der am 11. September 125 Meter lang sein soll. © Bauer

In der Neustadt arbeiten zwei bis drei Mitarbeiter der Bäckerei Grundner schon im Akkord, um den längsten Hefezopf der Stadtgeschichte vorzubereiten. Der Teig kommt dann bei minus 18 Grad Celsius in die Kühlung, sodass der Zopf zum 11. September frisch gebacken werden kann. 600 Eier, 32,5 Kilogramm Sultaninen, 1,7 Kilo Salz, zehn Kilo Zucker, 17 Liter Milch, 22,5 Kilo Quark, 20 Kilo Butter, 15 Liter Wasser, fünf Kilo Hefe und 113 Kilo Mehl werden dieser Tage dafür verarbeitet.

Zopf gegen Spenden

Der Zopf wird am Sonntag, 11. September, ab 13.30 Uhr am Stadtplatz an fünf Stellen kostenlos ausgegeben. Die Gäste werden jedoch um Spenden gebeten, die in den Wahlurnen der Stadt gesammelt werden und an die Aktion Sternstunden weiterfließen. „Die Aktion hatte durch Corona viele Einbußen, weil es ja kaum Veranstaltungen gab“, erklärt Bürgermeister Josef Dollinger und betont, dass die Moosburger Spende mehr denn je benötigt werde.

Am 11. September steigt auch der traditionelle Umzug zur Herbstschau, an dem sich vor Corona immer rund 30 bis 40 Gruppen beteiligt hatten. Diesmal sollten es 125 Beiträge werden – und die hat man nun erreicht: Bauhofleiter Martin Holzner zeigte sich stolz über das große Engagement von Vereinen und Firmen für den Umzug, der sicherlich mehr als eineinhalb Stunden dauern wird. Mehr als 20 Fahnenabordnungen und sieben Pferdegespanne mit Kutschen sind mit von der Partie. Große Vereine haben sogar bis zu fünf verschiedene Beiträge organisiert bei dem Festzug, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll.

Heuer weitere Straßen für Zugaufstellung eingeplant

Nach den Anmeldungen beginnt nun die Organisation des Mega-Umzugs. Alleine für die Zugaufstellung wird man rund um die Stadthalle neben der Breitenberg- und der Rektor-Weh-Straße noch die Merian- und die Anton-Nagel-Straße dazunehmen. Außerdem müssen Wimpelketten in der Stadt hoch genug hängen, damit die Fahnenträger nicht hängen bleiben.

