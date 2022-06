Ein Zuhause für Moosburgs Imker und Bienen - wenige Meter neben der Westtangente

Von: Nico Bauer

Zahlreiche Gäste feierten die Einweihung des neuen Domizils im Garten vor dem Vereinsheim. © Bauer

Seit 99 Jahren gibt es den Imkerverein Moosburg bereits, aber erst kurz vor dem runden Geburtstag ist man richtig heimisch geworden.

Moosburg - Wenige Meter von der Westtangente entfernt hat der Verein seine Heimat realisiert. Hier werden Imker aus- und weitergebildet, aber vor allem sollen vielen Moosburgern tiefe Einblicke in die Natur vor der Haustür gewährt werden. Den Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim haben die Imker schon lange, aber erst in den vergangenen Jahren konnte gebaut werden. Stadt und Verein fanden das dafür geeignete Grundstück an einer kleinen Stichstraße der Westtangente unweit der Straße in Richtung Feldkirchen. Der Vorsitzende Franz Härtl zeigte sich bei der Eröffnung begeistert von dem kleinen Bienenparadies. Das ist nun das Zentrum des Vereins, der 165 Mitglieder hat und davon rund 100 aktive Imker mit 740 Bienenvölkern. Diese Mitglieder können sich im Vereinsheim mit Kursen weiterbilden.

Hinter dem Haus ist die Heimat der Vereinsbienenvölker, wo bei den Kursen der praktische Teil der Ausbildung erfolgen kann. Die Vereinsbienen stehen aber auch bereit für die Besuche von Schulklassen oder Kindergruppen. „Ich sehe schon eine gewisse Naturentfremdung“, sagt Franz Härtl. „Deshalb sollen die Kinder bei uns sehen, dass der Honig nicht aus China und auch nicht aus der Plastiktube kommt.“ Mit einem Bienenstock hinter Glas kann man die Prozesse der Bienenvölker ganz aus der Nähe beobachten. Auf dem Gelände bietet der Verein auch Nistplätze für Wildbienen an. Hier möchte Härtl mit seinen Mitstreitern Kindern zeigen, wie wichtig und eigentlich unersetzlich diese Tiere für die Natur mit ihrer Bestäubungsleistung sind.

Lob von der Altbürgermeisterin: Mitglieder haben wie die Bienen fest zusammengeholfen

„Die Imker selbst sind wie ein eigenes Bienenvolk“, sagte die Moosburger Altbürgermeisterin Anita Meinelt voller Bewunderung für das Engagement in der Bauzeit. Die Mitglieder hätten wie die Bienen fest zusammengeholfen, um als perfekt funktionierende Gemeinschaft Großes zu schaffen. Der Standort, den man nun gefunden habe, sei „echt gut“, sagte Meinelt, die zuvor noch als Bürgermeisterin mit dem Verein die Weichen für das Projekt gestellt hatte.

Präsentierte die Bienenvölker des Vereins: Vorsitzender Franz Härtl. © Bauer

1922 wurde der Moosburger Verein gegründet und nun hat man auch schon den Ort, wo im kommenden Jahr das 100-jährige Vereinsbestehen gefeiert werden kann. Die Eröffnung des Vereinshauses wird dann beim Rückblick auf ein Jahrhundert Hobby-Imkerei in Moosburg sicher noch einmal als Meilenstein gefeiert.

Gut zu wissen

Weitere Informationen über den Imkerverein Moosburg und seine Angebote gibt es im Internet unter www.imkerverein-moosburg.de.