Moosburger Initiative „Kinder in Not“ hat große Pläne - Aber dafür braucht es noch Unterstützung

Von: Armin Forster

Teilen

Laufen für „Kinder in Not“: Initiator Ferdinand Winterstötter (2. v. r.) mit den Unterstützern (v. l.) Stefan Kiemer, Claudia Hammer und Anja Thelmann beim Sixtus Lauf am Schliersee im Mai 2022. © PRIVAT

Die Initiative „Kinder in Not“ will finanziell benachteiligten Familien im Raum Moosburg helfen und hat umfangreiche Ideen. Doch dafür braucht es noch Unterstützer.

Moosburg – Mit seiner Initiative „Kinder in Not“ unterstützt der Moosburger Ferdinand Winterstötter seit langer Zeit hiesige Familien in prekären finanziellen Verhältnissen. Der inzwischen 70-Jährige tritt nach wie vor bei Marathonläufen an, um seinem Anliegen Aufmerksamkeit zu verschaffen und um Spenden zu sammeln. Auch der alljährliche Wunschweihnachtsbaum in der örtlichen Sparkasse hat sich mittlerweile fest in die Adventszeit der Stadt etabliert.

Derzeit blickt Ferdinand Winterstötter nun auf das noch junge Jahr voraus – und hofft, mit der Unterstützung von wohltätigen sowie ehrenamtlichen Mitbürgern weitere Pläne auf die Beine stellen zu können.

Ganz aktuell treibt ihn folgende Idee um: „Schön wäre für die Kinder ein Ausflug in den Schnee“, sagt Winterstötter. „Und zwar per Bus, da in den betreffenden Familien keine Privatautos zur Verfügung stehen.“ Ihm schwebt ein Trip zur Talstation des Blombergs nahe Bad Tölz vor. „Dort ist es jederzeit möglich, Schlitten auszuleihen.“

Ausflug in den Freizeitpark und Schwimmtraining

Außerdem möchte der 70-Jährige heuer wieder einmal einen Ausflug in einen Freizeitpark anbieten können, „was ja die vergangenen beiden Jahre leider nicht möglich war“, wie er bedauert. Was dem Sportbegeisterten ebenfalls ein gewaltiges Anliegen wäre: „Wir versuchen wieder, einen Schwimmkurs zu organisieren. Schließlich ist Schwimmen lebensnotwendig.“ Für dieses Angebot würde die Initiative „Kinder in Not“ auch gerne die nötigen Eintrittskarten ins Bad übernehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Festgehalten werden soll zudem an den bewährten Einschulungshilfen. Denn für Winterstötter steht fest: „Bei den gestiegenen Preisen für Schulmaterial werden diese Hilfen aktuell noch nötiger sein.“ Finanzielle Zuschüsse für Klassenfahrten, damit Kinder von Eltern mit schmalem Geldbeutel die Teilhabe nicht verwehrt wird, stehen zusätzlich ganz oben auf Winterstötters Wunschliste.

Ehrenamtliche Lernbegleiter für Grundschüler gesucht

Im schulischen Kontext sucht er derzeit auch fieberhaft nach neuen Helfern, wie er erzählt: „Wir bräuchten dringend den ein oder anderen ehrenamtlichen Unterstützer, der ein- bis zweimal pro Woche den Grundschülern beim Lesen oder Rechnen unter die Arme greifen könnte.“ Wer Interesse hat, könne sich telefonisch bei ihm melden (siehe unten).

Ganz allgemein richtet Ferdinand Winterstötter bei dieser Gelegenheit ein „großes Dankeschön an alle Spender, die solch eine Planung erst möglich machen“. Auch heuer will der Marathon-Enthusiast neben einigen Veranstaltungen im Landkreis auch wieder beim Sixtus Lauf am Schliersee an den Start gehen und auch am Osterfelder-Berglauf erneut teilnehmen. Bei all diesen Herausforderungen hat er stets sein Herzensthema fest im Blick: Kinder in Not.

Gut zu wissen Das Spendenkonto der Aktion „Kinder in Not“ bei der Sparkasse Moosburg lautet IBAN: DE42 7435 1740 0043 0463 20. Betreff: Spende „Aktion Kinder in Not“. Kontakt zu Ferdinand Winterstötter über Telefon (08761) 727237.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.