Moosburger Karrieretag heuer in Präsenz geplant – Mehr Platz dank zweiter Halle

Als Berufsmesse hat sich der Moosburger Karrieretag bei Ausstellern wie Besuchern in den vergangenen Jahren etabliert. Nun will man weiter wachsen. © Archiv: Moosburg Marketing

Moosburgs Karrieretag hat sich als Berufsmesse der Region etabliert. Nach einer Präsenz-Pause wegen Corona will man im April wieder durchstarten - und wachsen.

Moosburg – Der Fachkräftemangel ist schon länger eines der drängendsten Themen der regionalen Wirtschaft. Um hier Abhilfe zu schaffen, organisiert die Moosburg Marketing eG bereits seit zehn Jahren den Karrieretag, der seither als Berufsmesse sowohl an Teilnehmern und Ausstellern, aber somit auch an regionaler Bedeutung gewonnen hat.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung 2021 ausschließlich digital abgehalten. Dieses Jahr rechnen die Verantwortlichen jedoch fest damit, wieder mit der gewohnten Präsenzveranstaltung durchstarten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft. Am Freitag, 1. April, soll die Stadthalle von 10 bis 16 Uhr daher wieder ihre Pforten für alle Jobsuchenden öffnen.

Berufsmesse 2022 in der Moosburger Stadthalle: Zusatzaktionen geplant

Auf der Messe wird den Besuchern Jahr für Jahr eine Vielzahl an ausstellenden Betrieben aus Moosburg und der Region, die ein breites Spektrum an unterschiedlichen Berufen präsentieren, geboten. „Von der gelernten Fachkraft, über den Studenten oder Azubi bis hin zum Schüler ist hier jeder genau richtig“, werben die Veranstalter. Denn viele der anwesenden Firmen würden nicht nur Auszubildende einstellen, sondern seien auch auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. „Erfahrungsgemäß wird die Messe am Vormittag überwiegend von Schulklassen besucht, während am Nachmittag Zeit für intensive Gespräche ist.“ Wie in den vergangenen Jahren, will man mit einem „attraktiven Zusatzangebot für Besucher“ punkten – etwa einem kostenlosen Bewerbungsfotoservice.

„Der verfügbare Platz in der Stadthalle war stets begrenzt, weshalb wir aufgrund der steigenden Nachfrage von interessierten Ausstellern für den diesjährigen Karrieretag erstmals die Ausweitung auf eine zweite Halle planen“, erklärt Projektleiterin Ann-Kathrin Maier. „Außerdem können so die Hygiene-Abstände unter den Besuchern besser eingehalten werden.“

Anmeldung für den Moosburger Karrieretag: Alle Infos für Aussteller

Noch bis 16. Februar können sich Arbeitgeber aus Moosburg und dem Umland, die Interesse an der Teilnahme als Aussteller haben, bei der Marketing eG melden. Ann-Kathrin Maier steht für Auskünfte unter Tel. (08761) 7207851 oder ann-kathrin.maier@moosburg-marketing.de zur Verfügung. Weitere Infos für Aussteller finden sich unter www.moosburg-marketing.de/karrieretag-moosburg.

