Moosburger Kurzfilmnacht: 13 Beiträge buhlen um den Publikumspreis

Von: Nico Bauer

Freuen sich auf das Event: die Organisatoren (v. l.) Thomas David, Laura Klöck, Daniela Eiden und Dorothea Band. © Bauer

In Moosburg steht die 8. Kurzfilmnacht bevor. Zum Vorverkaufsstart haben die Organisatoren Einblicke in das Auswahlverfahren gegeben.

Moosburg – Mit 13 Beiträgen startet die Moosburger Kurzfilmnacht am 22. Juli in die achte Auflage: Die Altstadtförderer haben das Kino-Ereignis des Jahres wieder mit viel Herzblut vorbereitet – und nun auch den Vorverkauf der Tickets gestartet.

Die Organisatoren hatten verschiedene Hochschulen angeschrieben und eine Auswahl von rund 50 Filmen gesichtet, die eine maximale Länge von 30 Minuten haben durften. In die Auswahl für den Publikumspreis kommen nun heuer 13 Filme zwischen zwei und 25 Minuten. Während eines 14. Films werden dann die Stimmen der Besucher ausgezählt. Bei der zweiten Aufführung der Kurzfilmnacht am 5. August wird es auch eine Abstimmung geben, aber keinen weiteren Preis für die Künstler. Der Gewinner des Publikumspreises erhält 250 Euro Siegprämie.

Dorothea Band und Daniela Eiden stellten am Donnerstag das Programm der Kurzfilmnacht vor und betonten, dass man wieder großen Wert auf Vielfalt gelegt habe. „Wir haben technisch und thematisch eine bunte Mischung“, sagte Dorothea Band. In den Filmen gehe es zu großen Teilen um die gesellschaftlichen Strömungen der heutigen Zeit. „Die Zuschauer werden keine Minute Langeweile haben“, versprach die Vorsitzende der Altstadtförderer mit Blick auf die Filme mit einer Gesamtlänge von 2:36 Stunden.

Auch Gymnasiasten zeigen ihren Film

Die Teilnahme an der Moosburger Kurzfilmnacht soll auch eine Auszeichnung sein für das Filmteam des Camerloher-Gymnasiums in Freising: Die Schüler erhielten für ihr Kreativwerk bereits Auszeichnungen und treten nun mit dem neuen Film „Green Stripes“ im Moosburger Rosenhof-Kino gegen hochkarätige Produktionen mit professionellen Schauspielern an. Die beiden Produzenten Fabian Hausner und Florian Popp werden am 22. Juli in Moosburg ebenfalls vor Ort sein.

Daniela Eiden ist überzeugt, dass auch diesmal einige Filmteams im Nachhinein noch bekannt werden. In der Vergangenheit hätten es immer wieder einige in Moosburg gezeigte Filme beim WDR oder bei ARTE in das Fernsehprogramm geschafft. Auch das sehen die Macher als eine Bestätigung, dass die Jury der Altstadtförderer bei der Auswahl ein gutes Händchen hat.

Tickets und Infos Für die beiden Vorstellungen der Moosburger Kurzfilmnacht 2023 an den Samstagen, 22. Juli und 5. August (Beginn jeweils 19 Uhr), hat der Vorverkauf bereits begonnen. Tickets können für 13 Euro bei Schreibwaren Bengl in der Moosburger Herrnstraße gekauft werden – oder online unter www.moosburg-ticket.de. Restkarten gibt’s an den beiden Veranstaltungstagen ab 18 Uhr an der Abendkasse im Rosenhof-Kino.

