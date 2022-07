Moosburger Kurzfilmnacht überzeugt Besucher - Hier gibt‘s den 2. Platz des Publikumspreises zu sehen

Teilen

Hatten eingeladen: (v. l.) Ann-Kathrin Maier (Moosburg Marketing), Daniela Eiden und Dorothea Band von den Altstadtförderern sowie Julia Wahl (zuständig für das Programm). © Lorenz

Kleine Feinheiten, große Freude am Erzählen: Das hatten die Werke bei der Moosburger Kurzfilmnacht gemeinsam. Besonders zwei hiesige Filmemacher überzeugten.

Moosburg – 14 Kurzfilme mit einer Gesamtspielzeit von weit über zwei Stunden ließen am Samstag bei der jüngsten Moosburger Kurzfilmnacht die zahlreich erschienen Filmfreunde in ein beeindruckendes Wechselbad der Gefühle eintauchen. Dabei überzeugte jedes cineastische Kleinod vor allem durch die Liebe zum filmischen Detail und einer großartigen Erzählfreude auf kleinem Raum. Die Überraschung des Abends lieferten allerdings zwei Filmemacher aus Moosburg, die ganz ohne Fördermittel ihren poetischen Traum verfolgt und einen Kurzfilm vorgelegt hatten, der ein Präludium sein könnte für eine Karriere in der Filmbranche.

Auf den Kurzfilm der beiden Moosburger Ugar Yarac und Tekin Bayazit mussten die Moosburger lange warten, denn er lief auf der letzten Position nach vielen Perlen der cineastischen Lebensbetrachtungen. Darunter Höhepunkte wie „Eigenheim“ von Welf Reinhard aus München, der sich über 20 Minuten mit Altersarmut und Wohnungsnot beschäftigte und dafür sogar eine Koproduktion mit dem Bayerischen Fernsehen an Land gezogen hatte. Auch beeindruckend: „Wie wir leben wollen“ von Sophie Averkamp, die sich filmisch mit Geschlechterrollen und Familienkonstellationen auseinandersetzte und wie bei den meisten Streifen auch ein gutes Auge für das Casting bewiesen hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Überaus poetisch wurde es bei „Der Junge im Karohemd“ von Alexandra Odic – eine romantische und gleichermaßen hilflose wie hoffnungslose Suche nach der großen Liebe, die von ARTE mitfinanziert wurde. Der Animationsfilm „Glück im Keks“ von Nina Weilbächer hingegen präsentierte sich als eine philosophische Parabel über die Widrigkeiten auf der ewigen Glücksuche mit einem Touch Tim Burton-Humor – ähnlich wie „Tick“ von Levin Tamoj und Fabienne Priess.

Besonders zwei Moosburger Filmemacher überzeugten

Als ein überaus ambitioniertes Projekt, das weder für die Hochschule für Fernsehen und Film gedreht worden ist, noch von Filmförderungen unterstützt worden war, legten dann Yarac und Bayazit ihr Werk „Frederic Weiß – Kurzfilm mit Gedicht“ vor. Über das Zeitfenster von sieben Minuten und 28 Sekunden beschäftigten sich die beiden mit der Frage nach der Wichtigkeit von Empathie und gleichermaßen mit der Auswirkung von Antipathie auf verletzte Seelen, auf Verlorene und Wankende. Dabei gelang es ihnen brillant, dort hinzuschauen, wo es wehtut, und gleichzeitig eine Lanze für die Abseitigen zu brechen.

Die Überaschung des Abends: Ugur Yarac (l.) und Tekin Bayazit aus Moosburg legten einen besonderen Film vor. © Lorenz

Dass Yarac und Bayazit vermutlich mit deutlich weniger Geld für den Dreh hatten auskommen müssen, fiel keine Sekunde lang auf. Was aber prominent ins Auge stach: Hier haben zwei Nachwuchs-Regisseure einen sehr guten cineastischen Blick auf das Essenzielle einer Kinoerzählung und zeigen bereits mit dem ersten größeren Werk einen ganz klaren und eigenen Verve bezüglich der Fotografie. Und auch das muss angemerkt werden: Die Verknüpfung von poetischen Schattenwürfen mit Gegenblenden zur Realität gelang nicht nur geschickt, sondern auch sehr überzeugend und vor allem herzberührend. Damit ist „Frederic Weiß“ zwar im Grunde ein Independentfilm – aber einer in bester Jim-Jarmusch-Tradition.

Hier sehen Sie den Beitrag der Moosburger Filmemacher auf YouTube

Und wie geht es für den Regie-Nachwuchs aus Moosburg jetzt weiter? Die zwei sind sicher, dass sie weiter an ihrem Traum „drehen“ werden – der nächste Streifen steht schon in den Startlöchern. Dass sie damit auf dem richtigen Weg sind, bewies die Entscheidung der Filmfans, die im Kinosaal 1 im Rosenhof-Kino den Moosburger Kurzfilm auf Platz 2 des diesjährigen Publikumspreises wählten. Mit dem ersten Preis durfte Welf Reinhard für „Eigenheim“ nach Hause gehen.

Richard Lorenz

Wiederholung der Moosburger Kurzfilmnacht 2022 im September

Eine weitere Vorstellung der Moosburger Kurzfilmnacht gibt’s am Samstag, 3. September. Karten dafür können noch unter www.moosburg-ticket.de reserviert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.