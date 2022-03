„Dieser Horror soll aufhören!“ Moosburger Lehrerin beherbergt erste Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis

Von: Armin Forster

Mit dem Zug sind drei Frauen und ein kleines Mädchen aus der umkämpften Ukraine nach Polen geflüchtet - und von dort aus weiter nach Moosburg gelangt. (Symbolbild) © Paul Zinken / dpa

Eine Moosburger Lehrerin hat geflüchtete Ukrainer aufgenommen. Uns erzählt sie von der dramatischen Ausreise, großen Ängsten - und enormer Hilfsbereitschaft.

Moosburg – Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind im Landkreis angekommen: Die Moosburgerin Julia Lechner (34) hat die Familie in ihrem Reihenhaus untergebracht. Im Interview mit unserer Zeitung erzählt die Berufsschullehrerin von der nächtlichen Ankunft, von großen Ängsten und Nöten – aber auch von herzerwärmender Hilfsbereitschaft.

Freisinger Tagblatt: Frau Lechner, wie geht es den Ukrainern, die bei Ihnen Unterschlupf fanden?

Julia Lechner: Sie sind um 1 Uhr früh völlig erschöpft angekommen und werden jetzt einige Zeit brauchen, um alles zu verarbeiten. Sie stammen aus Charkiw, dem derzeit am stärksten umkämpften Gebiet. Da kommt man nur schwer raus.

Wie ist es ihnen gelungen?

Per Zug. In dem wurden alle Lichter ausgeschaltet, damit er nicht aus Flugzeugen zu sehen ist. Alle hatten extreme Angst, man durfte auch keine Handys benutzen. Während ihrer Fahrt herrschte auch bei uns große Ungewissheit, weil wir niemanden erreichen konnten. Aber sie haben es heil nach Polen geschafft.

Aus dem schwer umkämpften Charkiw – hier eine Aufnahme vom Mittwoch – ist eine Familie geflüchtet und nun in Moosburg gestrandet. © Emergency Service Of Ukraine/PA Media/dpa

Wie ging es dort weiter?

Wir wollten sie eigentlich aus Polen abholen – aber bei ihrer Ankunft standen schon Busse von Freiwilligen bereit. Einer fuhr nach München – und die zwei jungen Frauen, die ihn bereitgestellt hatten, haben sie netterweise bis vor unsere Haustüre gefahren.

Wie kam Ihr Kontakt zu der Familie zustande?

Es sind drei Frauen und ein zweijähriges Mädchen. Eine der Frauen ist die beste Freundin meiner Mutter. Ihre Männer mussten sie zurücklassen. Wir stammen selbst aus Charkiw, ich lebe seit 2003 in Deutschland. Jetzt hoffen wir, dass es auch meine Cousine und mein Neffe zu uns schaffen. Sie wollen mit dem Auto flüchten, was sehr gefährlich ist: Im Krieg kann es jederzeit konfisziert werden, und sie sitzen fest.

40 Minuten Habseligkeiten gepackt, dann unter Beschuss geflohen

Was haben Ihnen die Ankömmlinge aus ihrer Heimat berichtet?

Sie mussten ihre bettlägerige Mutter zurücklassen, weil sie nicht reisefähig war. Sie konnten eine Pflegestelle finden, haben für zwei Monate im Voraus bezahlt. Dann hatten sie gerade noch 40 Minuten Zeit, um zu packen und unter Beschuss zu flüchten.

Wie sind Ihre neuen Mitbewohner untergebracht?

Wir haben ihnen unser Gästezimmer und das Büro mit der Schlafcouch hergerichtet, dazu Lebensmittel und andere Dinge besorgt. Als sich herumgesprochen hat, dass wir eine Familie aus der Ukraine erwarten, haben sich sofort Leute gemeldet: Eine Moosburgerin hat gefragt, was wir brauchen. Ich hab’ ihr von der Zweijährigen erzählt, da kam sie mit einem Kinderwagen und einem Töpfchen vorbei, außerdem brachte sie Geschenke und Süßigkeiten. Als die Geflüchteten ankamen, waren sie völlig baff, dass da ein Kinderwagen bereitsteht. Ich möchte mich bei den Moosburgern und Freisingern ganz herzlich für die vielen Rückmeldungen bedanken. Auch in unserem Umfeld haben viele Menschen freie Zimmer und Hilfe angeboten. Viele sagten: „Lasst’s die Leute kommen, wir haben Platz.“ Überwältigend!

Hatten Sie auch schon Kontakt zu Behörden?

Ja. Ich habe eine Anfrage an die Ukraine-Hilfe im Landkreis Freising gestellt, die hat innerhalb von Stunden geantwortet. Sie waren sehr nett und haben uns weitergeholfen. Die Offenheit der deutschen Regierung ist toll. Wir hoffen, dass jetzt die Aufenthaltsmöglichkeiten rasch geklärt werden, wonach es aktuell aussieht. Wenn man aus dem Krieg kommt und erst einmal in ein Flüchtlingsheim gesperrt wird, ohne arbeiten zu dürfen, bekommt man ja das nächste Trauma.

Appell an russische Regierung - Mitgefühl mit dem russischen Volk

Wie erleben Sie selbst die Nachrichten vom Krieg?

Ich kann keine Nachrichten mehr schauen, ich konzentriere mich lieber auf die Hilfe. Wir waren erst im August in Charkiw. Das war eine so wunderschöne Stadt: Der letzte Bürgermeister hat sehr viel Geld in die Erneuerung investieren lassen. Es war eine Stadt, auf die man stolz sein konnte. Was mit ihr jetzt passiert, ist schrecklich...

- Julia Lechner versagt für einen Moment die Stimme, sie weint. -

Wir haben ganz viele Verwandte dort, die schreien alle nach Hilfe.

Wie lautet Ihr Appell an die russische Regierung?

Dieser Horror soll aufhören!

Und wie empfinden Sie gegenüber der russischen Bevölkerung?

Ich bin selbst halb Ukrainerin, halb Russin. Denen kann man keinen Vorwurf machen, die leiden genauso: Weil wir total verflochten sind, und sie selbst oft ukrainische Verwandte haben. Sie sind jetzt von der Welt abgeschnitten. Wir haben viele Freunde hier, die ihre Verwandten in Russland wohl nie mehr sehen werden.

