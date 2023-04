Moosburger „Plan“-Pläne fertig: Im Spätsommer geht’s mit den Bauarbeiten für die Umgestaltung los

Zentraler Marktplatz soll neu gestaltet werden

Von Nico Bauer schließen

Moosburg plant seinen „Plan“ schon lange. Nun wurde die Umgestaltung des Platzes erneut nachgearbeitet – und ein Konstrukt entworfen, das allen Stadträten gefiel.

Moosburg – Die Entscheidung des Moosburger Stadtrats über die Pflasterung des wichtigsten Platzes in der Innenstadt war in der Sitzung Mitte Januar eine enge Angelegenheit gewesen: Elf Stadträte hatten für eine gebundene Pflasterung am „Plan“ votiert, zehn für die ungebundene. Haarscharf bekam Bürgermeister Josef Dollinger (FW) seine Wunschversion mit dem verfugten Pflaster – aber dennoch drehte er nun mit dem beauftragten Planer Ludwig Schegk eine weitere Runde. So fand man eine Kompromissvariante, mit der letztlich alle leben konnten. Der neue Plan für den „Plan“ wurde in der Sitzung am vergangenen Montag mit 19:0 Stimmen beschlossen. Mit diesem eindeutigen Votum verband der Bürgermeister nun die Hoffnung, „dass diese Maßnahme von einem breiten Teil der Bevölkerung mitgetragen wird“.

Niederschlagswasser kann besser abfließen

Die nochmals modifizierte Planung sieht jetzt einen zentralen Bereich vor, in dem das Pflaster gebunden erstellt wird. Durch die Fugen kann die Fläche nach Veranstaltungen mit überschaubarem Aufwand gereinigt werden. In der neuen Planung des Landschaftsarchitekten Ludwig Schegk werden von den insgesamt 4600 Quadratmetern Pflaster nur noch rund 1500 Quadratmeter in der gebundenen Weise ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass Niederschlagswasser besser versickern kann. Im gebundenen Bereich ist die Errichtung von drei Baumrigolen vorgesehen. Das dort aufgefangene Niederschlagswasser wird für die unterirdische Bewässerung der Bäume verwendet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Januar-Sitzung hatte Johannes Becher (Grüne) darum gebeten, noch die Pflanzung von großen Bäumen zu prüfen, damit man mit natürlich gespendetem Schatten dem Klimawandel und der Erwärmung der Innenstädte entgegenwirkt. Schegk hat in der modifizierten Planung nahe der Stadtbücherei und dem Kirchengässchen nun noch einen großen Baum ergänzt.

Ortschef Josef Dollinger betonte, dass er nach der denkbar knappen 11:10-Entscheidung nun die breite Unterstützung erreichen wollte. „Der Plan geht in die richtige Richtung und stellt eine deutliche Aufwertung dar“, äußerte sich dazu 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne). Er hätte sich nur noch einen zweiten großen Baum vor der Stadtbücherei gewünscht. Insgesamt konnte seine Fraktion aber guten Gewissens für die vorgelegte Kompromissplanung stimmen.

Baustart im September, davor gibt’s noch Infos

Mit der einstimmigen Entscheidung kann nun die Umsetzung endgültig beginnen. Dollinger rechnet auch bei der veränderten Planung mit 60 Prozent Zuschuss für die Kommune. Und Planer Ludwig Schegk kündigte an, dass die Baustelle direkt nach den Sommerferien im September starten werde. Das hat den Vorteil, dass Kultur-Open-Airs im Sommer nicht von den Arbeiten betroffen sind. Josef Dollinger versprach, dass die Stadt im Vorfeld der Baustelle ähnlich wie bei dem Kanalbau am Weingraben eine Anliegerversammlung abhalten werde. Dort soll erklärt werden, wie die Gebäude erreichbar sind und welche Auswirkungen die Baustelle auf die verschiedenen Gastronomiebetriebe haben wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.