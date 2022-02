Moosburger Polizei hat erstmals speziellen Blitzer im Einsatz: Bereits 118 Fotos in nur zwei Tagen

Von: Armin Forster

Den Enforcement Trailer der Verkehrspolizei Freising haben sich diese Woche die Moosburger Beamten geliehen. © Roland Albrecht

Setzt die Moosburger Polizei jetzt auf neue, stationäre Blitzer? Das Tagblatt hat beim örtlichen PI-Chef nachgefragt - und auch eine erste Bilanz erhalten.

Moosburg – Haben Moosburg und Wang stationäre Blitzer bekommen? Das haben sich manche Autofahrer zuletzt gefragt. Grund war eine Premiere, wie Moosburgs Polizeichef Christian Bidinger berichtet: „Wir hatten zwischen Mittwoch und Freitag in der Tat erstmals in unserem Dienststellenbereich einen Enforcement Trailer (Englisch für „Vollstreckung“ und „Anhänger“; Anm. d. Red.) im Einsatz.“ Das sei ein mobiles, unbemanntes Tempomessgerät. „Früher hat man Starenkasten gesagt“, meint Bidinger.

Blitzer bei Moosburg: Vor Angriffen geschützt

Der Enforcement Trailer, der der Verkehrspolizei Freising gehört, kommt im Gegensatz zu herkömmlichen Starenkästen deutlich massiver daher: Der graue Klotz mit Rücklichtern, Polizei-Beschriftung und dunklem Scheibenschlitz erinnert von vorne wahlweise an einen Felsbrocken oder ein militärisches Tarnobjekt. „Der Anhänger ist gegen gewisse Angriffe geschützt“, meint dazu PI-Chef Bidinger und fügt mit leicht ironischem Unterton an: „Weil das Teil natürlich nicht jeder liebt.“

Platziert haben es die Beamten für je rund 24 Stunden gegenüber den Aral-Tankstellen in Moosburg an der St2350 und in der Spörerau (Gemeinde Wang) an der B11. Warum gerade dort? „Wir orientieren uns am Radarplan, der Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte umfasst – oder Stellen, an denen es Beschwerden von Anwohnern gab.“

Bilanz mit negativem Spitzenreiter

Wie die Auswertung der Blitzer-Bilder zeigt, war die Aktion gerechtfertigt: In Moosburg, wo Tempo 50 erlaubt ist, kam es zu 85 Beanstandungen. Während 50 Fälle noch mit Verwarnungsgeld geahndet werden, erwartet 35 Fahrer ein Bußgeldverfahren, drei müssen gar mit Fahrverbot rechnen.

„Spitzenreiter“ ist laut Bidinger ein Kleinbusfahrer mit 110 Stundenkilometern geworden. Heißt: 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte, zwei Monate Fahrverbot. In der Spörerau haben 33 Fahrzeugführer Tempo 70 ignoriert, was 22 Verwarnungsgelder und elf Bußgeldverfahren zur Folge hat. Negativrekord dort: 102 Stundenkilometer.

