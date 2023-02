Moosburger Schäffler in den Startlöchern: Diesen Freitag beginnt der Auftrittsmarathon

Fiebern der Saison entgegen: die Moosburger Schäffler beim offiziellen Gruppenfoto am Rande des Abschlusstrainings. © Christian Willner

Das letzte Training ist absolviert, das Gruppenfoto im Kasten - und die Akteure sind voller Vorfreude: Am Freitag starten die Moosburger Schäffler in die Saison.

Moosburg – An diesem Freitag, 3. Februar, hat das Warten für die Moosburger Schäffler ein Ende: Dann tanzen sie um 18 Uhr mit einem Jahr Corona-Verspätung vor dem Rathaus. Auch Bürgermeister Josef Dollinger fiebert dem Auftritt bereits entgegen, wie er mehrmals auf Facebook kundtat.

Die Akteure der Moosburger Schäffler von 1912 e.V. waren beim Abschlusstraining mit Fototermin am Dienstag schon etwas angespannt. Aber alles lief glatt und so sind die Tänzer, Reifenschwinger, Fasslklopfer, Kasperl und Musikanten für die mehr als 110 Auftritte in den kommenden dreieinhalb Wochen gerüstet. Getanzt wird überwiegend im Stadtgebiet Moosburg, aber auch Mauern, Gammelsdorf, Niederhummel, Aich, Langenpreising, Buch am Erlbach, Wang, Nandlstadt und Freising wollen die Schäffler tanzen sehen. Sämtliche Termine der Moosburger Schäffler gibt’s auf moosburger-schaeffler.de/termine. Nachfolgend lesen Sie die Übersicht für das kommende Wochenende:

Die Schäffler-Auftritte am Wochenende 4./5. Februar 2023

Samstag, 4. Februar: 8.30 Uhr, Elektro Stengl, Mitterfeld, Mauern; 9.30 Uhr, Fa. Heillingbrunner, Stadtplatz 10, Moosburg; 10 Uhr, Fa. Tele Plan, Burgermühlstraße 79; 10.45 Uhr, Optik Lida, Herrnstraße 14; 11.15 Uhr, Optik Fetzer, Stadtplatz 6; 11.45 Uhr, Wäschehaus Heilmeier, Bahnhofstraße 1; 12.15 Uhr, Autohaus Wutzer, Münchener Straße 40; 13.20 Uhr, Bäckerei Grundner, Meisenstraße 10; 14 Uhr, dm Drogeriemarkt, Degernpoint S2; 14.30 Uhr, Hagebaumarkt, Degernpoint C1; 15.15 Uhr, Heizung Hoffmann, Jägerstraße 38; 15.45 Uhr, Penzkofer, Graf Konrad-Straße 21; 16.15 Uhr, Barbaras Bücherstube, Auf dem Gries 6; 17 Uhr, Pracher, Driescherstraße 30; 17.30 Uhr, Danner Bauunternehmen, Ahornstraße 3; 18 Uhr, Fa. Georg Wiesheu jun., Fischerstraße 10.

Sonntag, 5. Februar: 9.30 Uhr, AWO (Spender Auto Braun), Krankenhausweg 6, Moosburg; 10 Uhr, Schreinerei Pfeiffer, Thonstetten 28; 10.45 Uhr, Praxis Dr. Mathes, Georg Schweiger Straße 5; 11.30 Uhr, Vereine Aich, FFW Pfrombach/Aich; 12.45 Uhr, Schützen Niederhummel, Dorfbrunnen; 13.45 Uhr, Gasthaus Zur Sempt, Semptstraße 15, Wang; 14.30 Uhr, Heinz Huber, vor der Kirche in Bruckberg; 15.45 Uhr, Elektro Steiner, Volkmannsdorf; 16.15 Uhr, Gasthof Schnaitl, Schützenstraße 7, Wang; 17 Uhr, Donata Neubauer, Weizenstraße 7, Moosburg; 17.30 Uhr, Fliegerclub Moosburg, Auf der Kippe.

Josef Fuchs

