Moosburger Schwimmbad startet in Saison - „Vorbereitungen waren unglaublich schwierig“

Das Moosburger Freibad ist am Montag in die neue Saison gestartet.

Bürgermeister äußert sich auch zu Hallenbad-Neubau

Die großen Mühen haben sich gelohnt: Das Moosburger Freibad ist wieder offen. Zum Saisonstart gab’s strahlende Gesichter, versöhnliches Wetter und eine Prüfung.

Moosburg – Fast doppelt so warm: Das Wasserthermometer im beheizten Moosburger Freibad zeigt bei der Eröffnung am Montagvormittag 22,6 Grad an, während außerhalb der Becken frische 13 Grad herrschen. Für Irene Glogar und Roswitha Penger beste Bedingungen, um in die neue Saison zu schwimmen. „Wir sind auch schon bei sechs Grad Außentemperatur ins Becken gestiegen“, erzählt Penger stolz und lacht.

Die 65-Jährige aus Oberappersdorf (Gemeinde Zolling) und ihre 71-jährige Moosburger Begleiterin gehören quasi zum Inventar im Bonauer Bad, „denn ohne das Schwimmen könnten wir nicht leben, da bekämen wir Depressionen“, meint Glogar, ebenfalls freudestrahlend und die Arme durchs Wasser ziehend. Und wie finden es die beiden Stammschwimmerinnen, dass die Stadt heuer die Eintrittspreise erhöht hat? „Uns kann das nicht erschüttern“, witzelt Penger. „Die 60 Euro für die Jahreskarte können wir uns als Rentner gerade noch leisten.“

+ Glücklich in ihrem Element: die beiden Stammschwimmerinnen Roswitha Penger (l.) und Irene Glogar. © Forster

Herausfordernde Vorbereitungen

Während die Frauen zwischen Schwimmprogramm und Wassergymnastik abwechseln, stehen zufrieden dreinblickende Stadt-Verantwortliche mit dem Bäderpersonal am Eingang beisammen. Bürgermeister Josef Dollinger lässt den Blick umherschweifen, dann sagt er: „Ich bin ja kein Experte, aber das ist sicher eine der schönsten Freibadanlagen Bayerns.“ Der Rasen, auf dem der Stadtgärtner heuer allein 13 Kilometer mit dem Düngewagen zurückgelegt habe und der bereits zwei Mal gemäht werden musste, sei in einem Top-Zustand. „Ich glaub’, da könnte man sogar Golf spielen.“

Auch das „strahlende Himmelblau“ begeistert Dollinger. „Wir haben 350 Kilogramm Farbe verstrichen“, erklärt dazu Bauhofleiter Martin Holzner. „Alles, was einen Pinsel halten konnte, hat mitgeholfen – teilweise auch samstags.“ Wie beim Streichen, so sei auch bei anderen Instandhaltungsarbeiten die wechselhafte Witterung der vergangenen Wochen zur Herausforderung geworden. Ausbesserungen am Beton etwa könnten eben nicht bei Regen stattfinden.

Dankbare Chefs und angespannte Prüflinge

„Die Vorbereitungen waren unglaublich schwierig“, sagt auch Bademeister Rostislav Zinitch. „Wenn man im März hierherkommt und das Restwasser ablässt, könnte man das als Therapieanlage verkaufen – so viel Schlamm sammelt sich in den Becken.“ Nun präsentiere sich alles wieder in ordentlicher Qualität und Optik. Zinitch, Dollinger und Holzner sprechen deshalb Dankesworte an alle Helfer aus, die enorme Leistungen vollbracht hätten, um einen gelungenen Auftakt zu ermöglichen.

+ Bereit für die neue Saison: das Freibad-Personal in Rot und die Verantwortlichen der Stadt am Eröffnungstag. © Forster

Als hätte Petrus die Klagen übers durchwachsene Frühlingswetter gehört, reißt in diesen Minuten die Wolkendecke auf und macht Platz für Sonnenstrahlen. Bademeister Zinitch blickt durch seine verspiegelte Brille kurz lächelnd gen Himmel, dann wendet er sich wieder den Umstehenden zu – und hat eine Zahl parat: „Wie wichtig das Bad ist, zeigt allein, dass die Kleinschwimmhalle im Winter von fast 4000 Schulkindern besucht wurde.“ Hier im Freibad seien es noch deutlich mehr, betont er.

Tatsächlich stehen einen Steinwurf entfernt schon die ersten Schüler am Beckenrand: Sechs Jugendliche steigen ins Wasser, um unter den Augen und der Stoppuhr ihrer Mittelschul-Sportlehrer Peter Kasper und Christina Niedermüller die Prüfung zum Sport-Quali zu absolvieren: erst 100 Meter Schwimmen bei freier Technikwahl und auf Zeit, dann 25 Meter Tauchen. Die Teenager in ihren Badeshorts scheinen die trotz Sonne weiter kühlen Außentemperaturen ebenfalls wenig zu jucken. Für sie zählt jetzt allein, nicht die Nerven zu verlieren und sich eine gute Note zu erschwimmen.

Ärgerliche Dauerbaustelle

Ein Thema würde Bürgermeister Josef Dollinger an diesem Tag lieber aussparen, äußert sich auf Nachfrage dann aber doch zum Hallenbad-Neubau, der auf dem Freibadgelände auch in dieser Saison parallel weiterlaufen muss. Wie berichtet, kommt es wegen Baupfuschs am Estrich zu massiven Verzögerungen. Eine Prognose für einen Eröffnungstermin des Hallenbads traut sich Dollinger nicht aussprechen, man fahre weiter auf Sicht und müsse das Sanierungsgutachten abwarten. „Für den kommenden Winter haben wir uns auf alle Fälle darauf eingestellt, dass die alte Schwimmhalle noch einmal aktiviert werden kann.“

Zum Thema: Trotz frischem Anstrich und jährlicher Instandhaltungsmaßnahmen: Auch das Moosburger Freibad ist sanierungsbedürftig. Wie kürzlich im Stadtrat behandelt, soll jetzt alles ganz schnell gehen mit den nötigen Maßnahmen - gezwungenermaßen.

