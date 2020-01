Dreiste Masche: Moosburger Seniorin mit Wechseltrick hereingelegt

Opfer eines Betrügers wurde in Moosburg eine 72-jährige Frau. Sie konnte gar nicht so schnell schauen wie plötzlich ihr 50-Euro-Schein weg war. Und der Gauner.

Moosburg– Opfer eines Betrügers wurde in Moosburg eine 72-jährige Frau. Sie wurde laut Polizei am Freitag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Volksbank-Raiffeisenbank in Moosburg an der Münchener Straße von einem Unbekannten angesprochen. Dabei ging es um das Wechseln von Geld. Doch der Mann hatte kaum das Gespräch beendet, da war er auch schon verschwunden – und mit ihm ein 50-Euro-Schein, wie die Seniorin bestürzt feststellte. Durch einen geschickten Wechseltrick war es dem bislang Unbekannten gelungen, die 50 Euro zu entwenden. Den Betrüger beschrieb die Moosburgerin als etwa 1,70 Meter groß und zirka 30 Jahre alt.

Betrüger ist etwa 30 Jahre alt

Passanten, die das Gespräch beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Moosburg unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 in Verbindung zu setzten.

