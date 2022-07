Moosburger Solartage: Viele Bürger interessieren sich für Energiegewinnung

Von: Nico Bauer

Mit Solarzellen möchte Josef Wimmer sein Hopfenfeld überbauen. © Bauer

Die Solartage in Moosburg lockten viele Besucher an. Das Interesse galt vor allem der Energiegewinnung für den Eigenverbrauch.

Moosburg – Wegen Corona mussten die Solartage in Moosburg zwei Jahre aussetzen – nun starten sie in einer anderen Welt. Bei der Neuauflage am vergangenen Wochenende war das Interesse so groß wie nie zuvor. Mehrere Hundert Besucher kamen, um bei Fachfirmen und Vorträgen Informationen zu sammeln, wie sie selbst Energie für den Eigenverbrauch produzieren können.

Inflation, Sorge um die Energie und Diskussionen über das russische Gas sorgen dafür, dass immer mehr Menschen über eigene Maßnahmen nachdenken, um etwas für die eigene Energiesicherheit und auch den eigenen Geldbeutel zu tun. „Jetzt kommen auch viele, die so etwas vor ein paar Jahren an ihren Häusern nicht haben wollten. Der Bedarf ist sehr groß“, sagt Hans Stanglmair, Vorsitzender der Solarfreunde Moosburg. Er und seine Mitstreiter im Verein haben mehr Arbeit und mehr Nachfrage denn je. Der Besuch der zwei Solartage und die Resonanz bestätigen den jahrelangen Einsatz.

Immer wieder musste Stanglmair am Wochenende die gleichen Antworten geben. „Ein bisschen was geht immer“, ist die erste Antwort auf die Frage, ob Menschen bei sich zu Hause Strom erzeugen können. Er machte den Interessenten Mut, sich nicht von langen Lieferzeiten mit mehr als einem halben Jahr für Batteriespeicher und Wechselrichter vom Bau eigener Solaranlagen abbringen zu lassen. Trotz der Wartezeiten lohnen sich die Investitionen, weil man etwas für die Klimawende tue und die Energiepreise so schnell nicht auf das alte Niveau sinken werden.

Die enorme Nachfrage hatte für die Moosburger Solartage sogar das Problem, dass die Solarfreunde einige Arbeit hatten, um Firmen für das Wochenende zu gewinnen. Die meisten Firmen haben derzeit prall gefüllte Auftragsbücher und brauchen keine Werbung. „Wir haben Glück, dass wenigstens noch die eine oder andere Firma über den Tellerrand blickt“, sagt Stanglmair.

Ein Star der Solartage war der Osseltshausener Landwirt Josef Wimmer, der demnächst mit der Uni Weihenstephan das Experiment startet, sein Hopfenfeld mit Solarzellen zu überbauen. „Eigentlich wollte ich nur einen Hagelschutz“, sagt der Hopfenbauer aus dem Markt Au, der nun neben den verkauften Bier-Zutaten auch noch mit gewonnener Energie Geld verdienen kann. Sein Projekt und die wissenschaftliche Auswertung werden mit Argusaugen beobachtet, denn so könnten riesige Freiflächenanlagen entstehen und die Landwirte völlig neue Geschäftschancen bekommen. Josef Wimmer stellte sein Projekt mit den Solarröhren und einem kleinen Modell vor. Und immer wieder wurde er gefragt, ob es die Anlage schon in der Natur zu sehen gebe. Derzeit hat Wimmer nur ein kleines Testobjekt stehen – die Anlage mit einem Hektar Größe wird demnächst aufgebaut.

