Moosburger Sommerfestival: Von Haindling über Helmut Schleich bis Open-Air-Kino

Da dürfte für jeden Geschmack das Richtige dabei sein: Das 2. Moosburger Sommerfestival lockt mit kulturellen Hochkarätern und einem vielfältigem Programm.

Moosburg – Die zweite Auflage des Moosburger Sommerfestivals wirft seine Schatten voraus: Mit der Kultband Haindling und Kabarett-Schwergewicht Helmut Schleich hat der Verein „Kultur Moosburg“ zwei echte Hochkaräter der Musik- und Kabarett-Szene an Land gezogen. Damit nicht genug: Am „Plan“ finden an drei Wochenenden Ende Juli und im August auch Konzerte des Moosburger Kammerorchesters, der Swing Summit Band und der Dellnhauser Musikanten statt. Nicht zu vergessen ein Kindernachmittag mit Mitmachshow und Clownerie sowie Kinovorstellungen mit Kassenschlagern wie „Pulp Fiction“ oder dem James-Bond-Streifen „Skyfall“.

Die beiden Organisatoren Rudolf Heinz und Gerd Rothe sind guter Dinge, dass das 2. Moosburger Sommerfestival ein Erfolg wird. Dies machten sie in einer Pressekonferenz mit der Programmvorstellung deutlich. Man habe Konsequenzen aus der Premiere vor zwei Jahren gezogen und etwa auf ein Rahmenprogramm in der Stadt verzichtet. Das habe einfach nicht funktioniert, betonten Rothe und Heinz. Am Open-Air-Charakter und der entsprechenden Atmosphäre will man aber festhalten. Auch wenn mit der Stadt- und der Schäfflerhalle im Falle des Falles, sprich bei Unwetter, zwei vernünftige Alternativen zur Verfügung stehen.



Themen-Blöcke, wie sie beim Sommerfestival vor zwei Jahren noch zu hören und zu sehen waren, gibt es diesmal nicht mehr und die Kinoleinwand wird heuer vor dem Kriegerdenkmal und nicht mehr auf der anderen Seite vom Plan platziert. Damit lassen sich die Terrassen der Gastronomie reihum miteinbeziehen, wie es hieß.



Kabarett-Highlight mit Helmut Schleich und Open-Air-Kino

Zum Auftakt am Freitag, 26. Juli, wartet das Moosburger Kammerorchester unter dem Titel „Hollywood erklingt“ mit kultiger Filmmusik à la „Spiel mir das Lied vom Tod“ auf. Am Samstag, 27. Juli, folgt das Kabarett-Highlight „Kauf du Sau“ mit Helmut Schleich. Nicht minder schnell ausverkauft dürfte das Gastspiel der bayerischen Weltmusik-Band Haindling sein. Hans-Jürgen Buchner und seine Combo rocken den „Plan“ am Sonntag, 28 Juli. Danach ist erst einmal ein Wochenende Pause. Unter anderem, weil in Aich ein Dorffest mit Open-Air-Kino ansteht und man nicht in Konkurrenz treten will, wie die Veranstalter zu verstehen gaben. Besagte kultige Kinofilme flimmern dann am 16., 17. und 18. August auf dem „Plan“ über die Leinwand.



Am Wochenende davor geht es mit der Swing Summit Band (9. August), mit den Dellnhauser Musikanten (10. August) und mit einem Kindernachmittag der Extraklasse (11. August) rund. Die Kids können sich auf die Donikkl-Mitmachshow und auf Clown Toni Toss freuen.

Hier gibt es Tickets für das Moosburger Sommerfestival

Karten für die Veranstaltungen gibt es bei Schreibwaren Bengl oder online unter www.moosburg-ticket.de. Nähere Informationen zum Festival finden sich im Internet unter www.kultur-moosburg.de.



Alexander Fischer