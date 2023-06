50 Jahre Städtepartnerschaft: Moosburger Delegation zu Gast in Bry sur Marne

Einen Baum pflanzen Bürgermeister Josef Dollinger (l.), sein französischer Kollege Charles Asangul und die Bürgermeisterin aus Sawbridgeworth, Ruth Buckmaster. © Stadt

Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Moosburg und der Partnerstadt Bry sur Marne. Die bekam nun neuen Schwung.

Moosburg - Kürzlich war eine größere Delegation aus der Dreirosenstadt, angeführt von Bürgermeister Josef Dollinger und Partnerschaftsreferent Erwin Weber, zu Besuch in der französischen Partnerstadt Bry sur Marne. Mit dabei war auch das Moosburger Stadtorchester unter der Leitung von Anja Neubert.

Auch Vertreter der englischen Stadt Sawbridgeworth waren eingeladen

Das Programm für die Besucher aus Oberbayern war vielfältig, und auch die symbolträchtige Pflanzung eines Baumes in einer Grünanlage gegenüber des Rathauses in Bry gehörte dazu. Da die Stadt Bry vor 50 Jahren ebenfalls eine Partnerschaft mit dem englischen Ort Sawbridgeworth eingegangen war, wurden auch Vertreter der englischen Stadt Sawbridgeworth eingeladen. Diese englische Kleinstadt ist seit fünf Jahren ebenfalls Partnerstadt von Moosburg.

Neben dem etwa 45 Personen umfassenden Stadtorchester hatte Bürgermeister Dollinger noch ein weiteres hochinteressantes „Bonbon“ im Gepäck: eine Skulptur des Moosburger Kunstschmiedes Johann Reif. Er betitelt seine Arbeit mit „Raub der Europa durch Zeus“, der sich ja dazu in die Gestalt eines Stieres verwandelt hatte.

„Eid“ zur Zusammenarbeit und Unterstützung der Städtepartnerschaft wurde erneuert

Die offizielle Feierstunde nahmen die Gastgeber in Bry zum Anlass, den „Eid“ zur Zusammenarbeit und Unterstützung der Städtepartnerschaft zu erneuern. Diese Urkunde wurde in drei Sprachen verfasst und von den Bürgermeistern Josef Dollinger und Charles Asangul sowie der Bürgermeisterin aus Sawbridgeworth, Ruth Buckmaster, unterzeichnet.

Nach einer langen Busfahrt kamen alle wieder gut und mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen reicher in Moosburg an. Nun geht es daran, auch in Moosburg eine angemessene Feier zu Ehren der 50-jährigen Partnerschaft mit Bry sur Marne für das kommende Jahr vorzubereiten.

