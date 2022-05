Moosburger Zeltlager-Verein braucht dringend Lkw-Unterstützung

Von: Armin Forster

Von Wald umgeben und direkt am Schwarzen Regen gelegen ist auch heuer das Zeltlager des Moosburger Vereins KEKS. © privat

Nach der Corona-Pause startet der Moosburger Verein KEKS im Sommer wieder sein beliebtes Zeltlager. Parallel zur Anmeldephase ist man auch auf Sponsorensuche.

Moosburg – Das Zeltlager der KLJB ist seit Jahrzehnten eine Moosburger Instanz: Generationen von Schülern zwischen neun und 15 Jahren haben dabei ein paar Stunden entfernt von ihrer Heimat haufenweise Abenteuer erlebt und neue Freundschaften geknüpft. Gefahren wird stets in der ersten Woche der Sommerferien. Auch für heuer hat das Betreuerteam wieder einen Aufruf zum Anmelden gestartet, aktuell sind noch einige Plätze verfügbar.

Hinter den Kulissen wurde parallel die Organisationsform umstrukturiert: Um unabhängiger zu werden, haben die Verantwortlichen mit dem KEKS e.V. einen eigenen Trägerverein gegründet. Die KLJB ist nur noch übergangsweise mit im Boot.

Das Zeltlager führt von 31. Juli bis 7. August nach Ahrein bei Viechtach

Das Ziel der diesjährigen Busfahrt dürfte erfahrenen Zeltlagerteilnehmern bereits vertraut sein: Von 31. Juli bis 7. August geht es wieder ins niederbayerische Ahrein bei Viechtach, auf den idyllisch von Wäldern umgebenen Zeltplatz direkt am Schwarzen Regen. Tagsüber sorgen Programmpunkte an der frischen Luft wie Postenlauf, Workshops und Badespaß für Unterhaltung, abends sitzt man gemeinsam am Lagerfeuer, bis dann nachts in Gruppenzelten geschlafen oder auch mal die Fahne bei der Nachtwache beschützt wird. Das offizielle Motto lautet in diesem Jahr „Wo Märchen wahr werden“.

Damit möglichst allen Kindern und Jugendlichen die Chance auf die Teilnahme ermöglicht wird, gibt es stets das Angebot an finanziell benachteiligte Familien, eine Sonderregelung für die Teilnahmegebühr zu finden. Auch Kindern von Geflüchteten will man auf diese Weise ein Urlaubserlebnis und die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen.

Logistik-Dilemma: Moosburger Zeltlager sucht neuen Sponsor mit Lkw

Im rund 20-köpfigen, ehrenamtlichen Betreuerteam steigt bereits die Vorfreude. Vor wenigen Tagen hatte man sich zu einem ganzen Vorbereitungswochenende getroffen. Dabei kam jedoch auch ein großes, derzeit noch ungelöstes Logistik-Dilemma zur Sprache, wie Sophia Held aus der Lagerleitung berichtet: „Jahrelang hat eine örtliche Firma die Zelte und unser Equipment kostenlos mit einem Lkw transportiert. Das ist nun jedoch aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich.“

Jetzt suche man dringend nach einem neuen Partner für die Logistik, wie die 26-Jährige sagt. „Unser gesamtes Material lagert in Thonstetten, das müsste bereits am Freitag mit unserem Team verladen und am Samstagvormittag nach Ahrein transportiert werden.“ Am Sonntag, dem letzten Zeltlagertag, benötige man dann wieder eine Fuhre in die andere Richtung. Gebraucht werde dafür ein Zwölftonner – und es gibt noch eine spezielle Anforderung, wie Held erklärt: „Wir müssen uns um eine Sonderfahrerlaubnis für den Sonntag kümmern.“

Gesucht werde also entweder eine Firma, die das ehrenamtliche Engagement als Sponsor unterstützt, oder zumindest eine Privatperson, die über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt und dann einen vom Verein angemieteten Lastwagen steuern kann. Sophia Held: „Wir würden uns natürlich freuen, wenn das jemand für uns kostenlos übernehmen könnte.“ Vor allem sehnt das Team aber nach der zweijährigen Corona-Pause nun einem tollen Woche für die Kinder und Jugendlichen entgegen.

Anmeldung und Kontakt zum KEKS-Zeltlager Moosburg

Infos zur Anmeldung finden sich auf der Homepage des KEKS-Zeltlagers Moosburg. Das Team ist erreichbar unter lagerleitung-zeltlager@gmx.de.

