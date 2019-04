Moosburgs Abwassergebühren müssen wieder zurück auf die Tagesordnung

Ein Bürgerantrag sorgt dafür, dass sich Moosburgs Stadträte erneut mit Thema Abwassergebühren beschäftigen müssen. Ziel der Initiatoren ist eine Senkung.

Moosburg – Der Moosburger Stadtrat hat vor einem halben Jahr die Abwassergebühren erhöht und nun muss sich der Stadtrat mit dem Thema noch einmal befassen. Die drei Moosburger Gunther Daumenlang, Sven Westendorf und Franz Hölzl reichten einen Bürgerantrag ein, um die Abwassergebühren wieder zu senken.

Nicht einmal eine Woche brauchte das Trio, um die notwendigen 180 Unterschriften zu sammeln, die jetzt an Bürgermeisterin Anita Meinelt übergeben wurden. Nun muss sich der Stadtrat binnen drei Monaten noch einmal mit der Angelegenheit auseinandersetzen. „Die Leute sind alle stinksauer“, sagt Gunther Daumenlang. Er verweist darauf, dass die Moosburger Abwassergebühren mit 2,92 Euro für den Kubikmeter ganz deutlich über Erding (1,38), Freising (1,49), Landshut und München (jeweils 1,56) lägen.

Antragsteller droht mit Bürgerbegehren, falls Stadträte nicht einlenken

Moosburgs Bürgermeister Anita Meinelt kann den Vorstoß der Bürger nicht verstehen. Sie verweist darauf, dass die Abwassergebühren ganz klar nach den Einnahmen und Ausgaben der vergangenen Jahre berechnet würden, weil dieser Teil des kommunalen Haushalts kostendeckend sein müsse. Zudem ärgerte sie sich darüber, dass „das Vertrauen erweckt wird, die Leute würden mit ihren Unterschriften die Gebührensenkung beschließen“. Die Rathauschefin betont, dass der kommunale Prüfungsverband die Kalkulation genau geprüft habe und für den Zeitraum 2021 bis 2025 wieder eine neue Gebühr errechnet werde.

Die Initiatoren des Bürgergehrens beantragten unter anderem eine Gebührensenkung zurückwirkend zum 1. Januar 2018. Daumenlang sagte nach der Abgabe der Unterschriften, dass er mit seinen beiden Mitstreitern auch ein Bürgerbegehren initiieren würde, falls der Stadtrat bei seiner Entscheidung vom Herbst bleibe. „Für ein Bürgerbegehren müssten wir auch nicht lange Unterschriften sammeln“, prophezeite Daumenlang.



Moosburgs Bürgermeisterin verteidigt ihr Kläranlagen-Personal

Einen Bürgerentscheid sieht Anita Meinelt noch ganz weit entfernt, „weil es da etwas ganz anderes ist, wenn eine konkrete Fragestellung formuliert werden muss“. Die Rathauschefin betonte auch, dass mit einem solchen Verfahren einige Kosten auf die Stadt zukommen würden, etwa durch neue Gutachten für die Umstrukturierungsmöglichkeiten der Abwasserentsorgung: „Das geht dann richtig schnell in die Hunderttausende von Euros.“



Die Bürgermeisterin verwies darauf, dass die Stadt schon 2020 etatmäßig den nächsten Auftrag für die kommenden Abwassergebühren vergibt, die dann von 2021 an vier Jahre gültig sind. Dort würden dann auch die erhöhten Einnahmen aus der laufenden Periode in die Berechnung einfließen, was eine Gebührensenkung nicht unwahrscheinlich mache. Meinelt stellt sich vor ihr Kläranlagen-Personal („Wir haben gute Leute, die ich nicht diffamieren lasse“) und sieht der mit den Bürger-Unterschriften erreichten Behandlung der Gebühren im Stadtrat gelassen entgegen: „Wir haben nichts zu verbergen und alles ist von Fachleuten geprüft. Ich verstehe das alles nicht.“