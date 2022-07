Moosburgs Freibad-Heizung zum Gas-Sparen gedrosselt - Bürgermeister skizziert weitere Szenarien

Von: Nico Bauer

Moosburgs Freibad wird wegen des drohenden Gas-Mangels weniger stark beheizt. © Hermann

Welche Einspar-Szenarien der Stadt Moosburg drohen, sollte Russland die Gasversorgung stoppen, kam nun im Stadtrat zur Sprache. Manche Maßnahme läuft bereits.

Moosburg – In der jüngsten Sitzung des Moosburger Stadtrats fragte CSU-Vertreterin Karin Linz an, ob es angesichts der Energiekrise in Moosburg Überlegungen gebe, ähnlich wie in München die Wassertemperatur im Freibad abzusenken. Die Antwort von Bürgermeister Josef Dollinger skizzierte durchaus unangenehme Szenarien.

„Wir haben im Freibad die Wassertemperatur auch schon ein Grad gesenkt, wobei wir in den letzten sechs Wochen wegen den Außentemperaturen nicht heizen mussten“, erklärte das Stadtoberhaupt. Damit hatte der Bürgermeister die Anfrage beantwortet – aber er ging noch einen Schritt weiter: „In zwei Wochen wissen wir mehr über Gaslieferungen, und dann steht deutlich mehr zur Disposition, wenn Deutschland kein Gas mehr bekommt.“ Damit spielte Dollinger auf das Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline aus Russland an.

„Gedanken machen, ob Öffnung zu verantworten ist“

Der Moosburger Ortschef sprach beim Blick auf die städtischen Liegenschaften das kleine Lehrschwimmbecken unter der Stadthalle an oder auch das Eisstadion. Man müsse sich dann „Gedanken machen, ob eine Öffnung zu verantworten ist“. Ohne russisches Gas werde die Einsparung von Energie im großen Stil nötig.

Dollinger ging aber auch auf die Debatte ein, ob beim Energiesparen die Temperatur in Schulen gesenkt werden muss. Hier forderte er allerdings konkrete Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung und nicht nur ein paar Ratschläge: „Es kann nicht sein, dass wir in den Moosburger Schulen 18 Grad Temperatur haben, in Freising dann 19 und in Erding 20 Grad.“ An dieser Stelle brauche es eine Ansage von Ministerpräsident Markus Söder.

