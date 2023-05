Moosburgs Frühlingsfest lockt ab Freitag viel Programm und niedrigerem Bierpreis als bei den Nachbarn

Volksfest-Verantwortliche sehen sich gut vorbereitet

Diesen Freitag, 5. Mai, startet in Moosburg das Frühlingsfest 2023. Die Verantwortlichen freuen sich auf viele Gäste - und fühlen sich bestens vorbereitet.

Moosburg – Die Generalprobe war schon einmal ein Fingerzeig für Petrus, welches Wetter von Freitag bis Mittwoch gewünscht wird: Bei weißblauem Himmel stießen am Mittwoch die Festwirtsfamilie sowie Vertreter der Stadt Moosburg und der Brauerei Erdinger Weißbräu aufs nahende Frühlingsfest an. Ab Freitag wird sechs Tage lang am Viehmarktplatz gefeiert.

Das Volksfest ist bereits seit Jahren traditionell mit der Festwirtsfamilie Krämmer und der Erdinger Brauerei verknüpft. Josef Westermeier, Geschäftsführer des Bierproduzenten, stellte bei der Internen Bierprobe deshalb schon einmal die Gerstensäfte vor. Das Helle vom Erdinger Brauhaus wird – natürlich – mit Holledauer Hopfen produziert, es hat eine Stammwürze von 11,8 Prozent und einen Alkoholgehalt von 5,1 Prozent. Das Urweiße-Weißbier verfügt auch über 5,1 Prozent Alkohol und hat 11,9 Prozent Stammwürze.

+ Auf ein friedliches, erfolgreiches Frühlingsfest stoßen am Mittwoch auf dem Viehmarktplatz Vertreter von Stadt, Festwirtsfamilie sowie Brauerei an. Das Volksfest dauert sechs Tage und hält ein umfangreiches Programm bereit. © Bauer

Beim Bier günstiger als viele Nachbarn

Der Bierpreis beträgt heuer für die Maß Helles 9,70 Euro und für das Weißbier 10,20 Euro pro Liter. Bürgermeister Josef Dollinger betonte stolz, dass Moosburg damit deutlich unter den Volksfesten der Nachbarschaft liege. „Dieser attraktive Preis ist auch ein kleines Aushängeschild für die Stadt“, sagte Dollinger.

Westermeier gratulierte Moosburg zu dem guten Festwirt und erzählte, dass es schon Volksfeste mit Selbstbedienung gegeben habe, weil Personal fehlte: „Es hat sich nach Corona viel geändert, aber die erfahrenen Festwirte haben die Situation auch jetzt wieder im Griff.“ Dieses Bild vermittelten auch die Krämmers, die nach eigener Aussage genügend Bedienpersonal haben, damit alle Gäste des Festes versorgt werden.

Lokale Partner unter den Lieferanten

Michaela und Christian Krämmer aus Ergolding bei Landshut sind bereits seit mehr als zehn Jahren in Moosburg zu Gast, setzen bei ihren Lieferanten weiter auf lokale Moosburger Partner und haben zum Frühlingsfest nur kleine Modifikationen vorgenommen. „Wir haben den stark nachgefragten Biergartenbereich vergrößert und dafür das Zelt etwas verkleinert“, sagte Michaela Krämmer. Man habe bei der Auswahl der Bands und Kapellen auf eine bunte Mischung gesetzt – und dazu bietet man von Montag bis Mittwoch auch einen Mittagstisch an.

Um den Vergnügungspark kümmerte sich von Seiten der Stadt in gewohnter Manier Martin Holzner. „Wir haben diesmal auch zwei ganz wilde Fahrgeschäfte dabei“, versprach Holzner, „das ist schon der Hammer. Wir hatten auch etwas Glück bei der Suche.“ Im Frühling tut sich der Bauhof-Leiter immer etwas leichter als bei der Herbstschau, weil es weniger Veranstaltungen zur gleichen Zeit gibt als im Herbst.

Gut zu wissen Das Moosburger Frühlingsfest 2023 beginnt am Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr mit dem kleinen Umzug vom Rathaus zum Viehmarktplatz - dem Festgelände. Gegen 17.30 Uhr wird Bürgermeister Josef Dollinger im Bierzelt das erste Fass anzapfen. Dann wird bis inklusive Mittwochabend, 10. Mai, gefeiert. Das detaillierte Programm findet sich auf www.meinmoosburg.de.

