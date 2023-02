Moosburgs grandiose Mitmachparty: Faschingsumzug begeistert mit tollen Kostümen und Klängen

Von: Nico Bauer

„Namenlos Grandios“ nannten sich diese Unterwasserwelt-Bewohner, die mit ihren aufwändigen Kostümen den Moosburger Faschingsumzug bereicherten. © Bauer

Die Besucher des Moosburger Faschingsumzugs kamen voll auf ihre Kosten: Beim Gaudiwurm durch die Altstadt war am Dienstag ein großes Spektakel geboten.

Moosburg – Nach drei Jahren Zwangspause kehrte am Faschingsdienstag der Moosburger Umzug zurück – und er war bunt wie eh und je. Mehrere Tausend Zuschauer verwandelten die Innenstadt zur Partyzone und ließen den Fasching 2023 mit einem Fest auf dem „Plan“ ausklingen.

Musikalisch unterhalten wurden die Zuschauer vom Kolping Spielmannszug. © Bauer

Die Stadt und die Narrhalla hatten sich bei dem Gaudiwurm mit 40 verschiedenen Gruppen wieder auf die Moosburger Gemeinschaft verlassen können. Zahlreiche örtliche Vereine und fast alle Kindertagesstätten hatten sich Wagen gebaut und einiges ausgedacht. Beim Moosburger Faschingsumzug gab es diesmal keine Botschaften für die lokale oder die große Politik. Stattdessen wollte man einfach Farbe in die Stadt bringen und den Menschen Freude machen.

Bunt und gut gelaunt kam diese Bärentruppe daher. Allgemein hatten die Besucher des Umzugs tolle Kostüme zu bestaunen – waren aber auch selbst oft originell verkleidet. © Bauer

Das geschah vor allem mit den spendierten Süßigkeiten. Die Familien wurden mit mehr als 100 Kilogramm Leckereien am Weingraben, Stadtplatz oder in der Herrnstraße beschenkt. Nach gut einer Stunde Umzug war so selbst der größte Rucksack prall gefüllt. Der Gaudiwurm war dabei auch eine große Mitmachparty, denn immer wieder animierten die Gruppen das begeisterte Publikum zum Mitsingen oder Mittanzen. Besonders originell war hier die Sambagruppe Safado, deren Mitglieder sich nach rechts und links zu den Zuschauern wandten, sie überraschten und quasi mitten ins Geschehen hineinzogen.

Rhythmisch ging es bei der Sambagruppe Safado zur Sache, die sich immer wieder direkt ans Publikum wandte. © Bauer

Den größten Wagen des Zugs hatten die Grünen Elfer der Narrhalla Moosburg. Sie ließen sich im zweistöckigen Schloss im Moos durch die Stadt chauffieren. Davor bekam das Prinzenpaar traditionell die Pferdekutsche und die verschiedenen Narrhalla-Gruppierungen hatten ihre eigenen Partywagen bei einem der letzten Termine des Faschings 2023.

Befreit von der Maskenpflicht: Diesen Tag sehnen sich die Bewohner im Juliane-Maier-Haus der Lebenshilfe herbei. © Bauer

