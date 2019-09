Moosburgs Kirchenmusiker Stephan Zippe wird Diözesanmusikdirektor

Beförderung für Moosburgs Kirchenmusiker Stephan Zippe: Der gebürtige Amberger leitet ab Oktober die Abteilung Kirchenmusik im Erzbischöflichen Ordinariat und steigt somit zum Diözesanmusikdirektor auf.

Moosburg – Seit Juli 1998 ist Stephan Zippe im Dienst der Pfarrei Sankt Kastulus in Moosburg. Aber Oktober leitet der gebürtige Amberger die Abteilung Kirchenmusik im Erzbischöflichen Ordinariat und steigt somit zum Diözesanmusikdirektor auf. Seine Aufgaben an der Musikhochschule, an der er seit 2006 tätig ist, bleiben davon unberührt.

In seiner bisherigen Tätigkeit als Stellvertreter war Zippe unter anderem für die Planung von Fortbildungen zuständig. Eine Hauptaufgabe für ihn bestand in der Einführung des neuen Gesangbuches „Gotteslob“ und damit verbunden die Neuauflage des Münchner Kantorale. Eine weitere Aufgabe war die des Glockensachverständigen. Daneben war Zippe für die Kantorenausbildung in der Erzdiözese verantwortlich. Vor seinem Wechsel ins Ordinariat als stellvertretender Diözesanmusikdirektor 2013 legte der studierte Diplom-A-Kirchenmusiker in der Moosburger Stadtpfarrei Sankt Kastulus als Leiter der Münstermusik mit den Nachwuchschören und den Cantores Iuvenales Grundlagen, die ihresgleichen suchen. Gleiches gilt für den Münsterchor, den er zu großen klanglichen Leistungen in Gottesdiensten und Konzerten geführt hat.

Abschiedskonzert

Stephan Zippe, der seit sechs Jahren in geringem Umfang weiterhin in der Nachwuchsarbeit der Münstermusik tätig war, gibt seine Stunden in der Drei-Rosen-Stadt endgültig auf. Deshalb gibt es am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr ein Abschiedskonzert im Kastulusmünster und um 18 Uhr eine feierliche Vesper, in der Stadtpfarrer Reinhold Föckersperger den Kirchenmusiker verabschieden wird.

Lesen Sie auch: Schlussakkord: Günther Lehrmann hört als Neustifter Chorleiter und Organist auf

Markus John