Moosburgs letzter Hexenprozess: Heimatforscher findet Hinrichtungsstätte vor den Toren der Stadt

An diesem Ort bei Moosburg, an dem heute ein Wegkreuz steht, befand sich bis zum Jahr 1817/18 das sogenannte Hochgericht und damit die Hinrichtungsstätte für den Landgerichtsbezirk Moosburg. © HEIMATVEREIN

Der Moosburger Heimatverein hat sich jetzt zur Mitgliederversammlung getroffen. Und dabei über eine ganz spezielle Entdeckung berichtet.

Moosburg – Für gemischte Gemüter hat die jüngste Mitgliederversammlung des Moosburger Heimatvereins im Feuerwehrhaus Thonstetten gesorgt. Dabei konnte auch von einer bedeutenden Entdeckung mit grausamem Hintergrund erzählt werden.

Mitglieder fordern höhere Beiträge

Zunächst stand aber neben dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden und dem Finanzbericht des Schatzmeisters eine weniger erfreuliche Angelegenheit im Mittelpunkt: die Anhebung des Jahresbeitrags von acht auf zehn Euro, nachdem der Betrag seit der Gründung des Vereins vor 44 Jahren nicht erhöht worden war. In der Debatte wurde die Anhebung jedoch von keinem Mitglied kritisiert – im Gegenteil: Mancher empfahl gar eine Anhebung auf zwölf Euro. In der Abstimmung sprachen sich dann aber alle für den Vorschlag des Vorsitzenden Anton Neumaier aus, maßvoll zu bleiben und ab 2023 auf zehn Euro zu erhöhen.

In seinem Rechenschaftsbericht wies Vorsitzender Neumaier darauf hin, dass der Verein seit der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2021 viele Veranstaltungen mit Bezug zum Jubiläum „1250 Jahre Moosburg“ ausgerichtet habe. So sei der Vortrag von Stadt- und Kreisrat Martin Pschorr über die Entstehung der Neustadt auf dem Gelände des früheren Kriegsgefangenlagers Stalag VII A ein Beitrag zur jüngeren Geschichte der Stadt Moosburg gewesen, genauso wie der Bildervortrag über die Isar-Flößerei, die noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie München-Landshut im Jahr 1858 betrieben worden sei. Daneben habe der Verein sieben Monatstreffen sowie verschiedene Ausstellungen durchgeführt und auch eine Gedenkfeier am Marterl im Bereich der früheren Amperbrücke abgehalten, um an den 100. Todestag des dort ermordeten Gastwirts Paul Faltermeier aus Katharinazell zu erinnern.

Obrigkeitliche Grausamkeit

Was ihn jedoch als Heimatpfleger in besonderem Maße bewegt habe, so sagte Neumaier, sei das Ergebnis der Nachforschungen und auch der Vortrag von Schriftführer Florian Bichlmeier gewesen: über den letzten Hexenprozess im damaligen Landgerichtsbezirk Moosburg vor genau 300 Jahren. Damals habe man mit obrigkeitlicher Grausamkeit einen behinderten Bettler, nämlich Georg Pröls aus Pfettrach in der Gemeinde Wang, wegen angeblicher Hexenverbindungen hingerichtet – durch Erdrosseln mit anschließender Verbrennung auf dem Scheiterhaufen.

Dass diese Hinrichtungsstätte sich jenseits der Isarbrücke befunden hatte, sei der Heimatforschung bisher schon bekannt gewesen, aber nicht der genauere Standort. Den konnte man nun unter Federführung von Florian Bichlmeier mit Unterstützung von Martin Ziegltrum ausfindig machen. Ein am rechten Straßenrand stehendes Wegkreuz auf der Staatsstraße Richtung Langenpreising, dem Autobahnzubringer, ist demnach der Ort für diesen Galgenwasen, wo die Obrigkeit gnadenlos vor allem gegen die ärmeren Schichten der Bevölkerung vorgegangen sei. Der Heimatverein werde deshalb mehr aus dieser Stätte der Erinnerung machen, so Neumaier.

Mit unter anderem dem Hinweis, dass sich die Mitgliederzahl derzeit auf 201 belaufe, schloss Toni Neumaier dann seine Ausführungen. Dem folgenden Finanzbericht von Schatzmeister Toni Schwaiger war eine geordnete Kassenführung zu entnehmen, worauf von Sebastian Kreitmeier als Revisor die Entlastung beantragt wurde, welche die Mitglieder dann auch so beschlossen. Nach dem Hinweis auf verschiedene Veranstaltungsthemen für 2023 – etwa auf einen geplanten Vortrag über den Landvermesser Castulus Riedl, der als Sohn eines Bäckermeisters aus Moosburg stammte, beendete der Vorsitzende den offiziellen Teil der Versammlung und leitete zum gemütlichen Beisammensein über.

