Moosburgs neue Kfz-Zulassungsstelle eingeweiht - Sie ist bundesweit einmalig

Von: Nico Bauer

In der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Sudetenlandstraße 14 können nun Fahrzeuge zugelassen werden. Auch die Sparkasse betreibt dort weiter ihre SB-Geschäftsstelle mit Bankautomaten. © Bauer

Die Stadt Moosburg hat neue Räume für ihre Kfz-Zulassungsstelle eingeweiht. Wer Fahrzeug-Kennzeichen braucht, dem wird künftig in der Neustadt weitergeholfen.

Moosburg – Für die Moosburger ist es nichts Besonderes, dass ihre Stadt spezielle Seiten hat. Aber diesmal gab es auch für Außenstehende den Beweis: Denn die örtliche Zulassungsstelle ist ein deutschlandweit einzigartiges Konstrukt. Dass auch eine Kommune, und nicht nur der Landkreis, Fahrzeuge zulässt, ist ein Unikum in der Republik. Mit den neuen Räumlichkeiten an der Sudetenlandstraße 14 in der Neustadt hat man die Außenstelle des Freisinger Landratsamts nun auch dauerhaft gesichert.

Bürgermeister Josef Dollinger kennt das Bild zur Genüge, dass auch bei Regen und Schnee morgens um 8 Uhr mehrere Bürger vor dem Rathaus warten, bis sie Platz in der Kfz-Zulassungsstelle haben. „Das ist kein Zustand“, sagt Dollinger. Nun ist dieser zweifelhafte Bürgerservice mit den neuen Räumlichkeiten der Behörde auch Vergangenheit. In der ehemaligen Sparkassenfiliale hat man jetzt moderne Serviceschalter, viel Platz und eben auch einen Warteraum.

Prominenter Besuch für das Team der Moosburger Zulassungsstelle: (vorne, v. l.) Lisa Schwarzkugler und Gabi Leicht mit (hinten, v. l.) Johann Kirsch (Vorstandsvorsitzender Sparkasse), Ortschef Josef Dollinger, Sabrina Hadersdorfer, Carola Manger, Altbürgermeister Anton Neumaier und Landrat Helmut Petz. © Bauer

Bei der Einweihung der neuen Zulassungsstelle durch die Pfarrer Reinhold Föckersperger (katholisch) und Regine Weller (evangelisch) dankte Dollinger vor allem Altbürgermeister Anton Neumaier für dessen Engagement. 1999 erkämpfte dieser das einzigartige Konstrukt mit der städtischen Zulassungsstelle, die Aufgaben des Landkreises übernimmt und auch den Bürgern der umliegenden Gemeinden zur Verfügung steht. Aus 2000 Fahrzeugzulassungen im ersten Jahr wurden mittlerweile 25.000 Verwaltungsvorgänge im Jahr, Tendenz steigend.

Auch Sparkasse hat investiert - Barrierefreier Zugang ermöglicht

Beim Umbau des Hauses in der Sudetenlandstraße haben Stadt und Sparkasse eng zusammengearbeitet. So wurde ein barrierefreier Zugang zu dem Gebäude mit Bankautomaten und Amt gebaut. Die Kosten von 38.000 Euro teilten sich beide Seiten. Der Ortschef betonte auch stolz die Leistungen des Bauhofs, der wieder einmal ein Meisterwerk geschaffen habe. Für 58.000 Euro wurde die neue Zulassungsstelle mit 845 Arbeitsstunden umgebaut.

Mit dem Umzug aus dem Rathaus in die zeitgemäßen Räume hat die Stadt Moosburg diese Außenstelle auch dauerhaft gesichert. „Bei einer Einstellung der Einrichtung hätte Toni Neumaier uns aufgefressen“, witzelte Landrat Helmut Petz. Man habe in der Moosburger Neustadt eine ideale Lösung geschaffen – „und damit sind alle glücklich“.

