Moosburgs Rathauschef steht Bürgern Rede und Antwort: Bahnhofsneubau „alternativlos“

Von: Nico Bauer

Bei der Bürgerversammlung zeigte Ortschef Josef Dollinger auch eine Visualisierung der „Plan“-Umgestaltung. © Bauer

Die Stadt hat die Coronajahre gut überstanden und demnächst viel vor: So lautete die Kernbotschaft von Ortschef Josef Dollinger in der Moosburger Bürgerversammlung.

Moosburg – Seit 2020 ist Josef Dollinger bereits Bürgermeister der Stadt Moosburg, aber erst heuer konnte er mit Verspätung einige persönlichen Premieren feiern: Es begann mit der erstmaligen Eröffnung der Herbstschau und endet nun mit seiner ersten Bürgerversammlung als Rathauschef. Vor knapp 50 Zuhörern zeigte er sich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Stadt, die seinen Ausführungen nach auch schon wieder große Baustellen in der Pipeline hat.

Anhand von Zahlen stellte Dollinger eine positive wirtschaftliche Entwicklung dar: Nach rund 23 Millionen Euro Schulden im Jahr 2017 habe man aktuell nur noch Verbindlichkeiten in Höhe von 13 Millionen. Dem gegenüber stehen derzeit etwa 14,7 Millionen Euro Rücklagen. Dollinger deutete aber an, dass man im kommenden Jahr wohl kaum um neuerliche Kreditaufnahmen herumkommen werde.

Moosburgs Bürgermeister zeigte dann mithilfe einer 3D-Ansicht, wie der „Plan“ nach dem Umbau aussehen könnte und machte deutlich, dass diese Baustelle definitiv im kommenden Jahr angegangen werde. Zudem werde dann die Straße im Weingraben mit dem dortigen Kanal erneuert. Im kommenden Jahr soll auch das im Bau befindliche Hallenbad eröffnet werden. Die Kosten liegen laut Dollinger bei 13,8 Millionen Euro, wobei 2,7 Millionen Zuschuss bereits zugesagt worden seien.

Schon jetzt steht dem Bürgermeister zufolge fest: Im Jahr 2023 wird es sicher keine Neuauflage der 1250 Meter langen Festtafel geben. Ein Bürger hatte angefragt, ob es eine Wiederholung geben könnte nach dem großen Erfolg. „Die Festtafel war etwas Besonderes und würde ihren Reiz verlieren, wenn man sie gleich im nächsten Jahr wieder veranstalten würde“, erklärte Dollinger. Aber man müsse auch nicht 50 Jahre bis zum nächsten Stadtjubiläum warten.

So könnte der Moosburger Bahnhof nach einem Neubau aussehen – den jedenfalls betrachtet Bürgermeister Josef Dollinger als unumgänglich © Bauer

Mit dem Blick auf künftigen Baustellen präsentierte der Bürgermeister ein Bild, wie ein Neubau des Bahnhofs aussehen könnte. „Für mich kommt nur ein Neubau in Frage“, lautete dazu seine klare Meinungsäußerung. Im Umfeld des Bahnhofs habe man sehr attraktive Radabstellanlagen geschaffen, und Dollinger bat die Radler, diese dann auch zu benutzen.

Im Rahmen der Bürgerversammlung gab es einige Anfragen aus dem Publikum, die zum Großteil vorab gestellt worden waren. Ein Bürger wollte wissen, wann der Stadtrat wieder von der Stadthalle in den teuer errichteten Sitzungssaal des Feyerabendhauses zurückziehe. Dollinger berichtete, dass der Raum wegen Corona für Trauungen genutzt wurde und die Ausschüsse ab sofort wieder dort tagen. Der Stadtrat bleibe mindestens bis Ende des Jahres in der Stadthalle.

Bei Anfragen zu Ladesäulen für Elektroautos erklärte der Ortschef, dass Teile des Stadtrats das nicht im zentralen Aufgabenbereich der Stadt sehen würden. Man stelle dafür jedoch Flächen kostenlos zur Verfügung und unterstütze so Geschäfte, Firmen oder Partner wie die Bürgerenergiegenossenschaft.

Neue Kreisverkehre

Der Moosburger Heimatverein in Person von Altbürgermeister Anton Neumaier hatte schriftlich drei Kreisverkehre an den Ecken Thalbacher Straße/Bahnhofstraße, Landshuter Straße/Stadtwaldstraße sowie bei der Einmündung in das Wohngebiet Amperauen angeregt. Bei der Ecke Bahnhofstraße/Thalbacher Straße stellte Josef Dollinger fest, dass man den in die Innenstadt abbiegenden Verkehr um sechs Prozent verringert habe. Die endgültige Gestaltung der Straße müsse der Stadtrat erst noch verabschieden. Bei der Einmündung der Stadtwald- in die Landshuter Straße mache nach etwa zehn Unfällen ein kleiner Kreisverkehr Sinn. Die Kreuzung zu den Amperauen sei mit einer Ampel bereits sicher.

