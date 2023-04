Moosburgs Seniorenbeirat will Veranstaltungen wiederbeleben

Von: Nico Bauer

Führungsfrage geklärt: (v. l.) Brigitte Brandstädter, Bürgermeister Josef Dollinger, Margit Reif, Gertie Reiter, Vorsitzende Dagmar Seghutera, Stellvertreter Rudi Linz, Sibylle Banner und Seniorenreferentin Karin Linz nach der konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirats. © Bauer

Bei der konstituierenden Sitzung hat der frisch gewählte Moosburger Seniorenbeirat nicht nur die Führung bestimmt, sondern auch Ziele definiert.

Moosburg – Moosburgs Seniorenbeirat setzt auf Beständigkeit: In dem Ende März neu gewählten Gremium steht weiterhin Dagmar Seghutera an der Spitze. In der konstituierenden Sitzung der sechs Mitglieder umfassenden Gruppe stellte sich die Frage nach der Vorsitzenden nun nicht wirklich. Seghutera hätte den Vorsitz auch anderen überlassen, wenn sich jemand hätte engagieren wollen. Für die übrigen fünf Mitglieder des von 1668 Moosburger Einwohnern bestimmten Beirats war jedoch klar, dass die bisherige Vorsitzende weitermachen soll.

Sie wurde dabei gleichermaßen einstimmig gewählt wie ihr ebenfalls im Amt bleibender Stellvertreter Rudi Linz. Neu im Trio der Funktionsträger ist die Schriftführerin Margit Reif. Die Gewählten sind passenderweise auch die drei Seniorenbeiräte mit den meisten Stimmen.

Kooperation mit Pfarrgemeinde denkbar

In der konstituierenden Sitzung des Gremiums äußerte Bürgermeister Josef Dollinger den Wunsch, dass es wieder Veranstaltungen für Senioren geben solle. Er erinnerte daran, dass es einst Tanzrunden von Sepp Wiesheu gegeben habe und auch Treffen der Pfarrei – aber mittlerweile gar nichts mehr davon übrig sei. Der Ortschef hatte bereits von der katholischen Pfarrgemeinde die Zusage bekommen, dass man dort solche Bemühungen unterstützen und auch das Pfarrheim als Veranstaltungsort zur Verfügung stellen würde. „Man kann ja auch etwas zusammen auf die Beine stellen“, sagte Dollinger, der sich eine Kooperation von Seniorenbeirat und Pfarrgemeinde gut vorstellen kann.

„Genau wegen diesem Thema habe ich für den Seniorenbeirat kandidiert“, kommentierte dies Margit Reif. Sie könne sich gut vorstellen, 14-tägig oder monatlich Veranstaltungen zu organisieren. Der Seniorenbeirat will das Thema nun zeitnah angehen und einen Versuch starten. Dagmar Seghutera gab jedoch zu bedenken, „dass ich gerne solche Experimente mitmache, aber wir waren bei unserem Stammtisch meistens unter uns“.

Gut zu wissen Der Seniorenbeirat wurde auf drei Jahre gewählt und soll den älteren Mitbürgern der Stadt eine Stimme geben. Im städtischen Haushalt verfügt das Gremium über ein jährliches Finanzbudget von 1500 Euro.

