Moosburgs Stadtplatz: Neue Ideen für beliebten Altstadt-Laden und Forderung nach Regenbogenflagge

Von: Armin Forster

Eine Pride-Fahne am Moosburger Rathaus – so wie in dieser Fotomontage dargestellt – wünschen sich zwölf Stadträte und das Jugendparlament. © Foto/Montage: Armin Forster

Zwei Anträge von Stadträte liefern Vorschläge für das Herz der Moosburger Altstadt. Dabei geht es um die Zukunft eines Ladens – und um ein Symbol für Vielfalt.

Moosburg – Es herrscht Ungewissheit am Moosburger Stadtplatz: Nachdem die Maßschneiderin Gabi Urban kürzlich bekanntgegeben hat, aus gesundheitlichen Gründen ihr Atelier im Feyerabendhaus schließen zu müssen, ist derzeit völlig offen, wie es mit der Ladenfläche in prominentester Lage weitergeht. Während Urban selbst in sozialen Medien nach einem Nachfolger-/mieter sucht, meldet sich nun SPD-Stadtrat Gerhard Beubl öffentlich zu Wort: „Ich möchte die Idee der ehemaligen Stadtmarketing-Referentin Josefine Schreck aufgreifen“, schreibt Beubl in einem offenen Brief an Ortschef Josef Dollinger, „und den Antrag stellen, dass die Räume, die bis 30. Juni an Gabi Urban vermietet sind, nicht mehr fremdvermietet, sondern als Bürgerbüro genutzt werden.“ Die Stockwerke darüber werden bereits von der Stadt – der Eigentümerin des Feyerabendhauses – genutzt.

Neues Bürgerbüro samt Touristinfo und Post für die Moosburger Innenstadt?

Auch, so schreibt Beubl weiter, könnte eventuell die Moosburg Marketing eG gemeinsam mit der Stadt die Räume nutzen – und die Kommune, „wie in anderen Städten“, die Postfiliale selbst betreiben. Diese ist nämlich seit einiger Zeit ebenfalls in dem Schneideratelier beheimatet. „Auch eine Touristinformation würde sich dort an zentraler Stelle anbieten“, glaubt Gerhard Beubl. Aus seiner Sicht hätte diese Lösung „mehrfache Synergieeffekte und sollte meiner Meinung nach zeitnah umgesetzt werden“.

Bald Bürgerinfo statt Brautmoden? Für den Laden von Gabi Urban im Moosburger Feyerabendhaus gibt es neue Ideen. Rechts zu sehen: Das ehemalige Moosburger Stadtcafé. © Forster

Dann erinnert er noch an eine gefühlt unendliche Geschichte in unmittelbarer Nachbarschaft: „Falls der Eigentümer gegenüber seine Räumlichkeiten, wie einmal geplant, mit einem Café bereichert, dann wäre das eine echte Aufwertung unserer Innenstadt und ein Magnet für die dringend notwendige Innenstadtbelebung“, so Beubls Fingerzeig in Richtung des Ex-Stadtrats Dieter Abele.

Frischer Impuls für Moosburgs marodes Stadtcafé

Der hatte nach vielen Jahren des Stillstands in seiner Immobilie dem Bauamt Pläne präsentiert, wonach aus dem heruntergekommenen ehemaligen Stadtcafé wieder ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit möglicher Gastronomie werden sollte. Der Bauvorbescheid war 2020 vom Stadtrat abgesegnet worden – doch seither ist nichts Sichtbares passiert.

Und dann wurde dieser Tage an Bürgermeister Josef Dollinger sowie den Stadtrat noch ein förmlicher Antrag gestellt, der sich ebenfalls auf das Moosburger Ortszentrum bezieht: Darin regen Benedict Gruber (Fresh), Verena Kuch (Grüne) und Stefan John (Linke) an, am Rathausgebäude künftig „an thematisch geeigneten Tagen“ eine sogenannte Pride-Flagge (Regenbogenfahne) zu hissen.

Regenbogenflagge am Moosburger Rathaus als Zeichen für Vielfalt gefordert

Zur Begründung heißt es in dem Antrag, den neben den Initiatoren neun weitere Stadträte von Fresh, Grüne, SPD, FDP und ÖDP sowie das Jugendparlament unterzeichnet haben: „Noch immer steht Gewalt an queeren* Menschen an der Tagesordnung, vor allem in Bayern werden jedes Jahr Dutzende gezielte Straftaten gemeldet.“ Gerade auf dem Land würden sich queere Menschen nicht gesehen, sondern benachteiligt, diskriminiert oder nicht willkommen fühlen.

Glossar *queer ist der Sammelbegriff für sämtliche sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, die nicht der Hetero- und Cisnormativität entsprechen, wie zum Beispiel lesbisch, schwul, bisexuell, Trans, intersexuell.

„Auch hier in Moosburg gibt es Queerfeindlichkeit“, die sich an Mobbing-Fällen in Schulen oder der mehrmals beschädigten, zerrissenen und geklauten Regenbogenflagge am Jugendzentrum zeige. Queere Menschen würden deshalb in Großstädte ziehen, weil sie sich dort akzeptierter und wohler fühlten. „Das ist bedauerlich. In Moosburg sollen sich alle Menschen wohlfühlen können“, appellieren die Antragsteller.

Einer Beflaggung spreche ihrer Ansicht nach rechtlich nichts entgegen. „Zu diesem Schluss sind auch die Verwaltungen des Landkreises und der Stadt Freising gekommen, als sie 2021 beschlossen haben, künftig an entsprechenden Tagen eine Regenbogenflagge aufzuhängen.“ Selbst Bundesinnenministerin Nancy Faeser habe erst vergangenes Jahr betont, dass eine entsprechende Beflaggung auch für Bundesbehörden zulässig sei. Als geeignete Tage erachten die Initiatoren die Wochenenden des Christopher Street Days in München und Landshut sowie den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

Mit ihrem Antrag unternimmt die Gruppe damit einen erneuten Vorstoß, nachdem bereits frühere Versuche, das Rathaus mit einer Pride-Flagge zu behängen, vor allem am Widerstand des Stadtoberhaupts gescheitert waren. Als Reaktion wurde damals zunächst ein Regenbogen-Banner am Hirschwirt gehisst, später einigte man sich dann auf einen Kompromiss und beflaggte in Sichtweite des Rathauses das Haus der Bildung.

