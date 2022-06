Helfer werden bei schwerem Moosburger Unwetter enorm gefordert – Jetzt danken sie ihren Familien

Von: Armin Forster

Für die Einsatzkräfte waren die Stunden nach dem Moosburger Unwetter eine Herkulesaufgabe. Nun ziehen sie Bilanz - und senden emotionale Zeilen an ihre Familien.

Moosburg – Das schwere Unwetter im Raum Moosburg hatte am Montag dramatische Folgen für verunglückte Personen, dazu wurden ganze Landstriche verwüstet. Entsprechend stark waren die unzähligen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte gefordert: Ihnen ist es zu verdanken, dass die Bevölkerung vor noch dramatischeren Auswirkungen verschont blieb und sich die Katastrophenlage rasch wieder normalisierte.

Allein auf über 1000 Einsatzstunden innerhalb von gut 24 Stunden blickt die Moosburger Feuerwehr zurück, die 134 Mal ausrücken musste. Annähernd alle Fahrzeuge und bis zu 65 Moosburger Floriansjünger befanden sich im Einsatz, sie wurden durch weitere Kräfte der umliegenden Wehren, der Hilfsorganisationen, des Katastrophenschutzes, des Rettungsdiensts und des Technischen Hilfswerks unterstützt.

Wie die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten schreiben, ist man nicht nur den vielen Kräften dankbar, sondern auch „den Familien, Partnern, Kindern und Arbeitgebern unserer Einsatzkräfte“. Denn: „Diese mussten nicht nur die letzten Stunden auf uns verzichten, sondern dieses Jahr schon etwas öfters.“ 251 Einsätze – ohne Übungen und Sicherheitswachen – seien im laufenden Halbjahr bereits zu bewältigen gewesen.

Eine Antwort aus dem Rathaus folgte nach nur sechs Minuten: „Im Namen der Stadt und aller Bürger ein herzliches Dankeschön für Eueren Einsatz und Euere schnelle Hilfeleistung, nicht nur gestern“, kommentierte Ortschef Josef Dollinger den Facebook-Post. „Wir sind stolz auf die Professionalität und Schlagkraft unserer drei Feuerwehren in unserer Stadt!“ Viele Bürger schlossen sich den Worten des Stadtoberhaupts an.

Auch das Rote Kreuz und die Johanniter Unfallhilfe waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie Sprecher Paul Eisenmann für das BRK berichtet, seien neben den hauptamtlichen Rettungskräften der Wachen Moosburg, Nandlstadt und Freising über 50 ehrenamtliche Kräfte des Freisinger Roten Kreuzes im Einsatz gewesen.

Stadt im Ausnahmezustand: So heftig traf das Unwetter Moosburg - Video zeigt Ausmaß der Katastrophe

Dabei waren bei Weitem nicht nur medizinische Hilfe und die Notfallbereitschaft gefragt, sondern auch die Versorgung der insgesamt weit über 200 Angehörigen aller beteiligten Organisationen: „Viele der Einsatzkräfte waren gerade beim Abendessen zubereiten gewesen, als der Funkmeldeempfänger sie alarmiert hatte. Daher war es besonders wichtig, die hart arbeitenden Einsatzkräfte schnell mit Nahrung zu stärken“, erklärte dazu Florian Strömsdörfer vom BRK-Fachdienst Betreuung und Verpflegung. Seine Einheit organisierte auf die Schnelle 400 Semmeln sowie Getränke und kleine Schokoladen-Snacks.

Besonders gefordert war auch der BRK-Fachdienst Psychosoziale Notfallversorgung, der unter anderem die Angehörigen der tödlich verunglückten Person betreute.

Mit den Abläufen im Einsatzgeschehen ist man aus BRK-Sicht insgesamt zufrieden, wie der Organisatorische Leiter, Stefan Anneser, sagte: „Der Einsatz in Moosburg zeigt erneut die hohe Leistungsbereitschaft unserer Ehrenamtlichen und die Professionalität, mit der unsere Leute für das Gemeinwohl im Einsatz sind.“

Kostenlos Astwerk vom Unwetter entsorgen

Weil das Unwetter vom Montag zu erheblichen Beschädigungen an einer Vielzahl von Bäumen geführt hat, bietet die Stadt Moosburg ihren Bürgern zur Beseitigung der abgebrochenen Äste nun eine kostenlose Abgabemöglichkeit an. Am Bauhof, Böhmerwaldstr. 35, kann noch zu folgenden Zeiten Astwerk angeliefert werden: Donnerstag, 23. Juni, 8 bis 16 Uhr; Freitag, 24. Juni, 8 bis 18 Uhr. Die Verantwortlichen im Rathaus weisen ausdrücklich darauf hin, „dass dieser Sondertermin ausschließlich zur Beseitigung der Unwetterschäden dient und kein sonstiges Grüngut, wie z. B. Schnittgut, angenommen wird“.