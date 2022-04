Münchner Gastro-Kette hat große Pläne für den Moosburger Aquapark - Start schon im Juni geplant

Von: Armin Forster

Der Aquapark ist ein beliebtes Naherholungsgebiet bei Moosburg. Am Ufer des Sees könnte im Sommer ein neuer Pächter aktiv werden. © Archiv: Forster

Die Gastronomie-Kette Sausalitos will am Moosburger Aquapark einsteigen. Die langfristigen Pläne gehen dabei weit über einen reinen Lokalbetrieb hinaus.

Moosburg – Wer in der Gastronomie auf Jobsuche ist, dazu gerne von oben Sonne und unter den Füßen Sand spürt, könnte diesen Sommer am Moosburger Aquapark fündig werden: Vom Barkeeper bis zur Küchenchefin sind dort über ein Dutzend Stellen von der Münchner Sausalitos Holding ausgeschrieben. Die Restaurantkette, die nach eigenen Angaben in den Top 10 der deutschen Freizeitgastronomie rangiert und jährlich vier Millionen Gäste bewirtet, sucht nämlich ein komplettes Team für ihren neuesten Plan: den „Sausa Beach Club“.

Damit könnte neuer Schwung in das Naherholungsgebiet kommen, das in den vergangenen Jahren wegen vermüllter Wiesen, kurzzeitig mit Algen belastetem Wasser und abgesagten Großevents fast nur negative Schlagzeilen liefern konnte. „Wir wollen mit dem Vorhaben wieder einen gewissen Ruf herstellen“, sagt denn auch Goran Marincic, Chef der Firma Evago, der der Aquapark seit Jahren gehört. Aus seiner Stimme klingt Vorfreude heraus: „Wir befinden uns mit der Sausalitos Holding in den letzten Zügen des Pachtvertrags.“

Sausalitos will am Moosburger Aquapark Beachbar betreiben - und noch mehr

Marincic betont, dass die detaillierten Pläne letztlich seine Geschäftspartner ausarbeiten würden, die Grundzüge des Vorhabens kann der Unternehmer jedoch umreißen: „Sausalitos möchte noch in dieser Badesaison den Kiosk und Biergarten in Betrieb nehmen und auch eine Beachbar einrichten.“ Das Ziel sei „mehr Urlaubsfeeling, und dass das karibische Flair des Sees auch nach außen getragen wird“. Die Gäste dürften sich auf Liegestühle, Sonnenschirme und frische Sandflächen freuen, dazu werde auch in die Küche „richtig Geld investiert“, sagt Marincic. Obwohl Sausalitos-Lokale neben den Cocktails für ihre kalifornisch-mexikanische Küche bekannt sind, werde sich das Speiseangebot auch an hiesigen bayerischen Biergärten orientieren und man wolle auf regionale Lebensmittel Wert legen.

So ein Flair stellt sich Sausalitos vor: Kühle Drinks im Liegestuhl auf Sand hat die Gastro-Kette vor Jahren auch im Hofbräukeller am Wiener Platz in München angeboten. © Archiv: Kurzendörfer

Die Pächter selbst, die am Dienstag für eine kurzfristige Stellungnahme nicht zu erreichen waren, beschreiben in ihren Annoncen recht anschaulich, welche Atmosphäre ihnen vorschwebt: „Sausalitos Vision ist es, einen Aquapark mit einem breiten Angebot an Freizeitaktivitäten, Kultur, Gastronomie und Veranstaltungen aufzubauen.“ Wie Goran Marincic berichtet, seien auch kleinere Firmenveranstaltungen denkbar. „Die Jungs haben noch ganz viele Ideen.“ Auch Großereignisse von der Dimension eines Utopia Island Festivals seien mit der geplanten neuen Nutzung nicht vom Tisch.

Aquapark Moosburg: Wakeboard-Anlage plötzlich wieder im Gespräch

Was ebenfalls wieder aus der Schublade geholt werden könnte: die Wakeboard-Anlage, die der Moosburger Stadtrat 2017 bereits genehmigt hatte. Und die dann aber nie errichtet wurde, weil das Landratsamt die ursprünglich noch viel weitreichenderen Pläne von Evago nur im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens akzeptiert hätte. „Inzwischen ist von Behördenseite ein deutlich offeneres Ohr zu verspüren“, freut sich der Aquapark-Eigentümer. Wie es mit der Wakeboard-Anlage weitergeht, werde man im Herbst sehen. „Beim Pächter herrscht starkes Interesse, diese mitzubetreiben.“ Laut Marincic müsse aber erst noch abgewartet werden, wie das neue Angebot angenommen wird.

Seinen Angaben nach hätten sich rund zehn Interessenten bei seiner Firma mit Plänen für den Aquapark gemeldet, „aber die Sausalitos Gruppe hat am Ende das beste Konzept vorgeschlagen“. Das, so sei er überzeugt, könne sich wirtschaftlich tragen und werde auch einen langfristigen Mehrwert für die Bevölkerung schaffen.

Eröffnung zeitnah geplant - Positive Signale aus der Stadt Moosburg

Was die Zeitplanung betrifft, so peilen die Unternehmer den 1. Juni als Eröffnungstag an. Die entsprechenden Anträge für die gastronomische Nutzung würden derzeit das Landratsamt beschäftigen, sagt Marincic.

Davon geht auch Evelyn Stadler von der Geschäftsleitung im Moosburger Rathaus aus: „Wir bei der Stadt kennen das Thema bereits. Und wir sind sicher auch dafür, dass sich am Aquapark etwas tut und der Eigentümer eine Lösung herbeiführt.“

