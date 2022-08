Musik-Feuerwerk versprochen und geliefert: Moosburger Kammerorchester begeistert bei Sommerfestival

„Ausverkauftes Haus“: 600 Besucher waren zum Open-Air-Konzert auf dem „Plan“ gekommen und wurden nicht enttäuscht. © Martin

Ein musikalisches Feuerwerk passend zum Stadtjubiläum wollte das Moosburger Kammerorchester beim Sommerfestival bieten. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht.

Moosburg – Klassikkonzert im Jubiläumsjahr der Dreirosenstadt: Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestivals am „Plan“ hat das Moosburger Kammerorchester am Samstagabend eine fulminante Open-Air-Aufführung geboten. Vor der ehrwürdigen Kulisse des Kastulusmünsters gab es überwältigende Emotionen im Publikum. Kein Wunder: Orchesterchef und Dirigent Erwin Weber sowie die Musiker des vielköpfigen Ensembles liefen zur Höchstform auf. Das Motto „1250 Jahre Moosburg“ schwang in jedem Programmpunkt mit.

Zu Höchstform aufgelaufen: das Moosburger Kammerorchester unter Leitung von Erwin Weber beim Sommerfestival. © Martin

„Ich freue mich über ein ausverkauftes Haus“, betonte Bürgermeister Josef Dollinger eingangs. 600 Besucher waren der Einladung zum „Musikalischen Feuerwerk zum Festjahr 1250 Jahre Moosburg“ gefolgt. Dem hohen persönlichen Einsatz von Erwin Weber sei es zu verdanken, dass das Moosburger Kammerorchester die Größe im Moosburger Kulturleben geworden sei. Weber sei der Kopf, der alles arrangiere und lenke, lobte der Rathauschef.

Einen fabelhaften Einstieg in das unterhaltsame Konzertereignis bildete die Ouvertüre aus Franz von Suppés Operette „Leichte Kavallerie“. Wiener Charme versprühte im Anschluss ein Part aus der sinfonischen Dichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauß. Ganz spezielle Moosburger Festmusik hatte der Komponist und Paukenspieler Cornelius Hirsch mit Motiven aus der „Moosburger Graduale“ komponiert. Obwohl bereits beim Neujahrsgottesdienst im Kastulusmünster vorgestellt, wurde die „Uraufführung“ der Orchesterfassung am Samstag frenetisch beklatscht. Wienerischer Charme und Italianità à la Rossini verbanden sich in vielen der Stücke.

„Rosen aus dem Süden“ in Gedanken an das Stadtwappen

Gleich nach der Pause ging es im Dreivierteltakt mit dem Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß in den zweiten Teil des Abends. Um dem Stadtjubiläum ausreichend Reminiszenz zu schenken, habe er lange nachgedacht, wie sich der runde Geburtstag mit Musik verbinden ließe, erzählte Erwin Weber. Das Stadtwappen sei ihm eingefallen. Und da habe die Rose nicht fehlen dürfen.

Constanze Wolf glänzte im darauf folgenden Stück am Solocello in einem Meisterwerk von Gioachino Rossini: der Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“. Ganz launig ließ Weber immer wieder die Zahl 1250 einfließen. So oft sollten sich die Zuhörer nämlich sanft gewiegt fühlen zu den Klängen eines Evergreen, der Barcarole aus der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Josef Offenbach. „Wenn es eine Hitliste für klassische Werke gäbe, das wäre die Nummer eins“, meinte der Dirigent und lachte.

Zum Abschluss des Konzerts wurde der Plan dann noch einmal ordentlich zum Vibrieren gebracht. Nach der schnellen Polka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß und dem „Cancan“ aus der Offenbach-Operette „Orpheus in der Unterwelt“ wurde sogar der „Marsch geblasen“ mit einer der bekanntesten Szenen aus der Oper „Carmen“ von George Bizet: „Les Toreadors“. Das war ein ganz großes Ereignis, das glatt der großen Münchner Open-Air-Veranstaltung „Klassik am Odeonsplatz“ den Rang hätte ablaufen können.

Schluss war erst kurz vor Mitternacht

Kurz vor Mitternacht war es schließlich, als sich die Konzertbesucher nach der Zugabe, dem „Radetzkymarsch“ von Johann Strauß, zufrieden und glücklich auf den Heimweg machten.

Lob gab es vom Moosburger Bürgermeister auch für die Organisatoren des Moosburger Sommerfestivals 2022. Im Zeitraum von nur vier Tagen habe man rund 2000 Besucher begrüßen dürfen. Viel Arbeit stecke hinter so einer Veranstaltung. Schon Tage vorher müssten Bühne, Ausschank und Bestuhlung aufgebaut werden für die vielen Gäste, die scheinbar alle Jahre mehr würden, so Dollinger.

Maria Martin

