Nach Krebstod einer Mutter: Moosburger wollen mit Benefizparty Familie unterstützen

Eine junge Familie hat ihre Mutter an den Krebs verloren. Nun soll dem Witwer und seinen drei kleinen Kindern geholfen werden - mit einer Benefizparty in Moosburg.

Moosburg – „Wir brauchen Hilfe!!! Meine Frau hat einen seltenen Krebs (Rhaptomyosarkom). Dieser wurde mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt. Vor zwei Wochen hieß es: Sie ist krebsfrei. Jetzt der Befund, dass sich dieser in den Nervenbahnen festgesetzt hat. Das sieht man aber am PET/CT nicht. Nach Aussage vom Krankenhaus gibt es keine Therapie, die das bekämpfen kann – und sie (meine Frau) wird an dieser Krankheit sterben. Kennt Ihr Irgendjemanden, der hier eventuell weiterhelfen kann?“

Diesen verzweifelten Hilferuf auf Facebook, den Michael R. kurz vor dem Tod seiner Frau Mona (36) Ende September 2019 postete, hat Reinhard Lehmann gelesen und war zutiefst berührt. Der Tennistrainer und Gastwirt aus Moosburg wusste sofort: Da muss ich was tun. Deshalb entschloss er sich spontan eine Aktion in die Wege zu leiten. Schließlich hatte die junge Familie ein Haus gekauft, das man grundlegend sanieren wollte.

Der jungen Familie fehlt es an allen Ecken und Enden

Zudem hatte Michael R. seinen Job als Vermessungstechniker reduzieren müssen, um nach dem Tod seiner Frau für die drei kleinen Kinder (2, 4 und 6) da sein zu können. Freilich, so äußert sich der Pfrombacher dankbar in einem Gespräch, habe er schon sehr viel Unterstützung erfahren. Aber es fehle der Familie nach wie vor an allen Ecken und Enden.

Benefizparty am 14. März in der Stadthalle Moosburg

Zusammen mit vielen anderen Unterstützern veranstaltet nun Reinhard Lehmann am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in der Stadthalle Moosburg eine Benefizparty. DJ Günter, bekannt auch von der Madhouse-Revival-Party vom Postkeller in Nandlstadt, wird bei der Rock-Pop-Party Songs von den 70ern und 80ern auflegen. An der Bar gibt es Musik aus den 90ern.

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, jeder Cent (Garderobe etc.) kommt der Familie zugute. Und natürlich sind Spenden willkommen, ganz nach dem Motto der Feier: „Herz zoang – helfen kann man immer, dazu braucht es keinen Anlass!“