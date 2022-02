Nach Tempo-30-Debatte an Schulwegen: Moosburger Verkehrsbehörde gibt Einblick in Unfallstatistik

Damit Kinder heil im Unterricht und zu Hause ankommen, fordern manche Moosburger Stadträte mehr Bereiche mit Tempo 30 in der Stadt. Doch die zuständige Behörde sieht dafür derzeit keinen Anlass. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Zuletzt wurde in Moosburg viel über Tempo 30 an Wegen zu Schulen und Kindergärten diskutiert. Doch wie gefährlich sind diese? Sie Stadt legt nun Zahlen vor.

Moosburg – Die Schulwege in Moosburg sind vergleichsweise sicher und auch im Bereich von Kindergärten wird alles getan, um Risiken im Straßenverkehr zu vermeiden: Mit dieser Einschätzung reagiert Renate Klossek, Leiterin der Straßenverkehrsbehörde im Rathaus, auf einen Vorstoß von SPD-Stadtrat Gerhard Beubl in Sachen Tempo 30. Beubl hatte jüngst im Bauausschuss gefordert, bereits dazu gefasste Beschlüsse in Bezug auf Schulen und Kindergärten umzusetzen. Die Verwaltung verwies auf geltende Gerichtsurteile und auf die Straßenverkehrsordnung. So seien den Verantwortlichen im Rathaus etwa an der Bonaustraße und an der Georg-Schweiger-Straße die Hände gebunden, hieß es.

Vier Unfälle in fünf Jahren

Klossek hat jetzt statistische Zahlen und Fakten in Bezug auf die Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten vorgelegt. Zu nennenswerten und schlimmen Unfällen ist es demnach über Jahre hinweg nicht mehr gekommen. Die Anzahl aller Schulwegunfälle von 2016 bis 2021 beläuft sich einer Polizeierhebung zufolge auf vier Vorkommnisse. In der Statistik der Moosburger Inspektion heißt es dazu: zweimal „Radfahrer stürzt alleine“, einmal „Radfahrer fährt gegen Schulbus“ und einmal „Radfahrer fährt über Fußgängerampel und wird erfasst“. Letzteres war der wohl schwerste Unfall im genannten Zeitraum.

Wenn man, wie Klossek sagt, bedenke, dass täglich rund 3000 Schüler die Moosburger Schulen besuchen sowie an 185 Schultagen zur Schule kommen und wieder nach Hause gehen oder fahren, ergebe das gut 1,1 Millionen Schülerbewegungen im Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schulwegunfall zu erleiden, liegt in der Dreirosenstadt folglich bei 1:1,7 Millionen. „Die Schulwege in Moosburg sind tatsächlich sehr sicher, die Maßnahmen in der Vergangenheit waren richtig und erfüllen erfolgreich ihren Zweck,“ stellt Klossek fest.

Fünf Schülerlotsen, 13 Ampelanlagen

Sie verweist dabei auch auf fünf Standorte mit Schülerlotsen und 13 Ampelanlagen an Schulwegen. Ferner legt die Leiterin der Straßenverkehrsbehörde Wert auf die Tatsache, dass alle Schulen und Kindergärten in Moosburg „ausnahmslos in Tempo-30-Bereichen liegen“. Ob all das der fortwährenden Debatte über mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen ein Ende bereitet, bleibt allerdings abzuwarten.

Alexander Fischer

