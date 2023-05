Nach Unfall: Bub (10) wird mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Mit einem Hubschrauber wurde der Bub in eine Klinik geflogen.

Aus dem Polizeibericht

Mit mittelschweren Verletzungen musste ein Bub (10) am Samstag von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Er wurde angefahren.

Moosburg - Der Junge hatte am Samstag gegen 13.40 Uhr in einer Fußgängergasse in Moosburg Ball gespielt, als dieser auf die Thalbacher Straße rollte. Der Bub rannte hinterher – und laut Polizei „völlig unvermittelt“ vor einen Ford, der von einem 62-jährigen Landkreisbürger gelenkt wurde. „Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen“, teilt die Polizei Moosburg mit.

Bei dem Unfall zog sich der Zehnjährige mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Moosburg.

