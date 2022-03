Nach Waffeln von Marie gibt’s Kuchen von Paul: Moosburger Grundschüler plant Ukraine-Benefizaktion

Von: Armin Forster

Eine Ukraine-Aktion plant Paul Gabriel aus Moosburg. © privat

Der Moosburger Schüler Paul Gabriel hat sich von der Waffel-backenden Marie inspirieren lassen: Am Sonntag verkauft er im großen Stil Kuchen zugunsten der Ukraine.

Moosburg – Über 2100 Euro für notleidende Ukrainer sind zusammengekommen, weil die achtjährige Moosburgerin Marie Gmeinwieser wie berichtet vergangene Woche zu einem Waffelverkauf zugunsten der Ukraine aufgerufen hatte. Von der Idee und der enormen Resonanz inspiriert, hat sich nun auch der gleichaltrige Moosburger Paul Gabriel zu einer eigenen Aktion berufen gefühlt, wie sein Vater Matthias über Soziale Medien publik gemacht hat.

„Unser Paul hat die tolle Aktion von Marie gesehen und gemeint, er möchte auch was machen.“ Gemeinsam mit dem Achtjährigen habe man sich in der Familie auf Kuchen geeinigt. „Es werden wohl einige werden“, kündigt der Moosburger an, der Mitglied im Vorstand der Moosburg Marketing Genossenschaft ist und sich in seiner Heimatstadt außerdem mit dem Foto-Projekt „Moosburg ganz anders“ einen Namen gemacht hat.

Benefiz-Kuchenverkauf: Erlös soll an Ukraine-Sammlung von Antenne Bayern gehen

Über die Bühne gehen soll der Benefizverkauf nun diesen Sonntag, 13. März, ab 13 Uhr in der Merianstraße 31. Matthias Gabriel sagt: „Wir würden den obligatorischen einen Euro veranschlagen, welcher natürlich sehr gerne aufgestockt werden darf.“ Den Erlös der Benefizaktion will die Familie der Ukraine-Spendensammlung von Radio Antenne Bayern übergeben.

Mit starkem Einsatz beteiligen sich derzeit außerdem zahlreiche Ehrenamtliche im Landkreis Freising an der Unterstützung für notleidende Ukrainer. Nun gab es zwei weitere ganz spezielle Aktionen - eine davon in Moosburg.

