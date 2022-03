Servus, tz-Heinz! Der wohl bekannteste Zeitungsverkäufer zwischen Freising und Landshut ist gestorben

Von: Armin Forster

Links der typische Auftritt: tz-Verkäufer Heinz Zick 1998 bei seiner täglichen Visite im Moosburger Hirschwirt. Rechts bei der Zigarettenpause: Die knallgelbe Arbeitsjacke war eines seiner Markenzeichen. © (l.) Alexander Fischer / (r.) Klaus Lüchau

Er war viel mehr als nur barfüßiger tz-Zeitungsverkäufer: Zum Tod von Heinz Zick erinnern Weggefährten an die legendäre Persönlichkeit und ein echtes Unikat.

Moosburg – Die Jacke gelb, die Füße nackt und in den Händen stets ein paar Ausgaben der tz: Die meisten rund um die Stadt Moosburg (Kreis Freising) ahnen, dass hier die Rede von Heinz Zick sein muss, dem wohl bekanntesten Zeitungsverkäufer zwischen Freising und Landshut. Jahrzehntelang ist er allabendlich und meist barfuß durch die Lokale der Region getingelt, um seine druckfrische Ware unter die Leute zu bringen. Doch nun wird man ihn nie wieder auf seiner Tour antreffen: Der 75-Jährige ist vor wenigen Tagen gestorben.

Seine Wurzeln lagen in Österreich

Aufgewachsen war Heinz Zick in einem SOS-Kinderdorf und beim Großvater in Österreich. Als jungen Mann verschlug es ihn eine Weile nach Berlin. Außerdem ließ er sich Ende der 70er Jahre in der Hallertau nieder, in einer Bauernhof-WG in Sillertshausen bei Au. Einer seiner damaligen Mitbewohner blickt zurück: „Es war ein nur halb hergerichtetes Haus, dafür hat uns das Wohnen nichts gekostet. Der Besitzer war wohl froh, dass jemand geheizt hat.“ Fließend Wasser habe es nicht gegeben, „das mussten wir in Milchkübeln vom Bauern holen“. Die Zeiten waren wild, am laufenden Band seien Leute ein- und ausgezogen. „Bis der Vermieter komplett den Überblick verloren hat.“

Der allgegenwärtige Zeitungsverkäufer Heinz Zick, hier beim Abgeben seiner tz am Tresen des Moosburger Hirschwirts. © Klaus Lüchau

Sesshaft wurde Zick in Geisenhausen bei Landshut, wo er bis zuletzt mit seiner Frau gelebt hat. Aus der Ehe ging ein gemeinsamer Sohn hervor und schließlich wurde Heinz Zick auch Großvater. „Sein Sohn war sein ganzer Stolz“, sagt ein Freund über den Verstorbenen. „Heinz’ Leitsatz lautete: Kinder müssen klüger sein als ihre Eltern, sonst haben die in der Erziehung versagt.“ Dass Zick dabei selbst einen IQ von 125 gehabt habe (ab 130 gilt man als hochbegabt), das berichten gleich mehrere seiner Vertrauten unabhängig voneinander. „Der Heinz war ein ganzes Universum an Begabungen und Originalitäten“, sagt auch Rainer Grichtmaier vom Moosburger Hirschwirt. Er hat in seinem Kellner-Leben unzählige Gespräche mit Zick geführt, dieser war schließlich von Berufs wegen täglicher Hirschen-Besucher.

Fast immer barfuß unterwegs

Denn jeden Abend klapperte der tz-Verkäufer unermüdlich Restaurants, Kneipen, Biergärten und Sportheime auf der Achse Freising-Moosburg-Landshut ab. In der einen Hand Zeitungen, die andere Hand in der Tasche seiner knallgelben tz-Jacke vergraben. Dabei ließ er das viele Münzgeld darin klimpern, um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden zu erregen. Aufdringlich war er dabei nicht. Aber ihn kümmerte es auch keine Spur, wenn er in ein Nebenzimmer hineinplatzte und dabei mitten in die Ansprache eines Redners grätschte. Meist wanderten dann alle Augen im Saal zunächst zu Heinz Zicks blanken Füßen. „Ich glaub’, das mit dem barfuß Gehen war auch ein bisschen sein Geschäftsmodell“, sagt sein alter Moosburger Spezl Günter Janovsky und lacht. Auf jeden Fall verschaffte dem Zeitungsverkäufer sein skurriler Auftritt einen enormen Wiedererkennungswert. Erst wenn es im Winter richtig zapfig wurde, sah man Zick auch in Sandalen.

Dass er auch ein talentierter Tüftler war, zeigte sich schon zu Hallertauer Zeiten: „Heinz war ein begnadeter Autodidakt. Zum Beispiel hat er damals auf dem Bauernhof Musikboxen für die ganze Gegend gebaut“, erzählt Janovsky – selbst Musiker und damals öfter WG-Gast. In späteren Jahren legte der Zeitungsmann im Haus von Janovsky gerne seine Pausen ein. Dann rauchte Zick, trank einen Kaffee und gab leidenschaftliche Monologe zum Besten: besonders gern über die Österreichisch-Ungarische-Monarchie, seine Tschechisch-Sprachkenntnisse oder sein liebstes Hobby, das Zugsimulator-Programm zum Erstellen von virtuellen Bahnstrecken. Rainer Grichtmaier ist überzeugt: „Die größte Freude hat man dem Heinze aber gemacht, wenn man ihm sagte, dass das eigene Auto kaputt sei, und er dann lang und breit erzählen konnte, wie gut er doch seinen uralten Kleinwagen selbst in Schuss hält.“

Geschätzter Kollege, korrekter Freiberufler

Dass er in seinem Alter und trotz ernster gesundheitlicher Probleme längst nicht mehr hätte arbeiten müssen, das war Heinz Zick klar, sein minimalistischer Lebensstil verlangte ohnehin wenig Geld. Doch er hing an seinem Job, dem er fast ein halbes Jahrhundert treu geblieben war und der ihm den geliebten Austausch mit Gastronomen und Gästen verschaffte. Also schleppte er sich selbst dann noch zu seiner Münchner Vertriebsstelle, als es ihm offensichtlich miserabel ging. Bei seiner letzten Ankunft war der zuständige Großhändler Emir Basel derart in Sorge, dass er Zick wieder heimschickte. „Er hat dann eine Stunde lang im Auto überlegt, und schließlich nachgegeben“, berichtet Basel, der Heinz Zick zwar als „durchaus stur“, aber auch als witzigen und zu jeder Zeit korrekten Menschen erleben durfte. „Bei ihm hat jede Abrechnung auf den Cent genau gestimmt.“ Und auch Zicks Kollegen hätten ihn gerne gesehen und geschätzt, sagt Basel.

Enorme Anteilnahme im Netz - Abschied mit Whisky und Gesang

Die Nachricht vom Tod des Unikats Heinz Zick hat sich im Internet rasant verbreitet, die Beileidsbekundungen und trauernden Kommentare reißen dort seit Tagen nicht ab. Wie Kellner Rainer Grichtmaier erzählt, wurde dem Verstorbenen natürlich auch im Moosburger Hirschen die letzte Ehre erwiesen: „Wir haben mit einigen Whiskys und Likör auf Heinz angestoßen und dann einen Kanon auf ihn gesungen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.