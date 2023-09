Dramatische Nacht für Feuerwehr Moosburg: Verletzte Seniorin „verirrt“ sich auf Dach von Wohnhaus

Von: Manuel Eser

Im Dauereinsatz war die Moosburger Feuerwehr am Wochenende. Nachdem sie in der Nacht zum Sonntag einige dramatische Rettungsaktionen meisterten, stemmten sie am Sonntagnachmittag auch noch einen Einsatz beim Moosburger Herbstschau-Umzug. eser © Eser

Es waren dramatische Stunden, die die Moosburger Feuerwehr Samstagnacht erlebte – und ein Wechselbad der Gefühle.

Moosburg – Um 22.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, um eine vermisste ältere Person zu suchen. „Die Polizei war bereits mit Hunden im Einsatz, und wir kamen als Unterstützung hinzu“, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Rödl. Mehrere Fußtrupps durchkämmten dafür das Moosburger Stadtgebiet nach der rund 80 Jahre alten Frau. Zunächst ohne Erfolg. Entsprechend frustriert brachen die Einsatzkräfte die Suche ab.

Und doch fand dieser Fall noch ein gutes Ende – und das ganz unverhofft. Denn um 2.30 Uhr schlug der Alarm bei den Feuerwehrkräften erneut an. Dieses Mal lautete die Ansage: „Rettung einer absturzgefährdeten Person vom Dach“. Mit vier Fahrzeugen rückten sie zum Einsatzort nahe des Moosburger Hofs aus.

Der Feuerwehrsprecher sagt: „Für uns ist das ein Rätsel“

Dort angekommen fanden die Einsatzkräfte tatsächlich eine Seniorin vor, die sich auf dem Flachdach über dem zweiten Obergeschoß eines Wohn- und Geschäftshauses verirrt hatte. Die Absicht zu springen, hatte sie laut Feuerwehr nicht. Wie sie da hingekommen war, und wie sie sich dabei auch Verletzungen zugezogen hat, konnte Rödl nicht sagen. „Für uns ist das ein Rätsel.“ Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es den Feuerwehrleuten, die Frau wieder wohlbehalten auf sicheren Boden zu bringen und sie in die Obhut des Rettungsdienstes zu geben.

Wie sich herausstellte, hatte die Feuerwehr damit zwei Missionen auf einmal erfüllt. Denn Überraschung: Bei der Seniorin, die sich aufs Dach verirrt hatte, handelte es sich zugleich um die vermisste Person.

Der eine Einsatz ist noch nicht zu Ende, da folgt schon der nächste

Doch damit nicht genug. Noch während der Rettungsaktion auf dem Dach mussten weitere Feuerwehrkräfte bereits zum nächsten Notfall eilen. Sie kümmerten sich um einen Mann, der am Gries bewusstlos auf dem Gehweg lag, bis auch hier der Rettungsdienst die medizinische Versorgung übernahm.

Insgesamt erlebte die Feuerwehr Moosburg bis Sonntagmittag sechs Einsätze, ehe am Nachmittag so etwas wie die Kür folgte: die Absicherung des Herbstschau-Umzugs. Nach kurzer Nacht und bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten neben Polizei und BRK auch 20 Floriansjünger dafür, dass alles reibungslos ablief. Und nicht nur das: Mit den eigenen Oldtimern waren die Mitglieder der Alten-Lösch-Fahrzeuge sogar selbst im Teilnehmerfeld des Umzugs dabei.

Am Sonntagabend nach rund 250 Einsatzstunden löste dann noch eine Brandmeldeanlage in einer sozialen Einrichtung in Moosburg aus. Doch dieses Mal konnten die Feuerwehrkräfte Entwarnung geben, wie Rödl berichtet: „Eine feuerähnliche Situation vor Ort wurde nicht angetroffen.“

