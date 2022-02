Fasching in Moosburg: Närrischer Schaufensterweg eröffnet und neuen Narrenspiegel präsentiert

Insgesamt 28 Moosburger Geschäfte haben in ihren Schaufenstern die Narrhalla-Prinzenpaare vergangener Jahre zu Gast. Ein QR-Code an jeder Scheibe führt die Passanten zu weiteren Videos und Fotos.

Moosburg – Die Narrhalla Moosburg hat am Freitag die heiße Phase des „etwas anderen Faschings 2022“ eingeläutet. Zum einen können die Besucher der Moosburger Innenstadt vor 28 Geschäften den „Närrischen Schaufensterweg“ entdecken, zum anderen gibt es ab sofort die Faschingszeitung „Narrenspiegel“ zu kaufen.

„Dieses Jahr war eigentlich kein weiterer Schaufensterweg geplant, da wir doch bis zum Schluss gehofft hatten, wie gewohnt wieder Faschingsstimmung in Moosburg verbreiten zu können“, gibt Präsident Michael Ender zu. Doch als klar geworden sei, dass daraus nichts wird und „nach den vielen positiven Rückmeldungen für unseren letztjährigen Schaufensterweg sowie der großartigen Zusammenarbeit mit der Moosburger Geschäftswelt, lag es natürlich nahe, ihn wieder umzusetzen“, ergänzt Präsidentin Nadine Seidlmayer.

+ Liebevoll dekoriert wurden die Waren der Auslage mit den Porträts früherer Narrhalla-Prinzenpaare kombiniert. © Josef Fuchs

Allerdings sollte es heuer etwas Neues sein. Und so entwickelte eine Task Force um Jugendleiterin Michaela Penker mit Ex-Prinzessin Pia Müller, Natalie und Sebastian Wagner sowie IT-Experten Thomas Rothböck ein interaktives Konzept, das den ehemaligen Prinzenpaaren gewidmet ist. Dabei sind in den Schaufenstern die offiziellen Fotos der Herrscherpaare zusammen mit einem QR-Code zu sehen. Scannt man diesen per Handy, macht ein kurzes Video das jeweilige Prinzenpaar erlebbar.

Nächtelang Material gesichtet

Knapp 30 Videos sind so zusammengekommen. „Es war beeindruckend, das ganze Material zu sichten. Man entdeckt für jedes Jahr etwas Besonderes, aber gleichzeitig auch so viele Traditionen, die wir heute noch leben. Genau das ist es, was den Moosburger Fasching ausmacht“, erinnert sich Pia Müller an das nächtelange Sichten, Sortieren und Aufbereiten des Bild- und Filmmaterials. Ein besonderer Dank gelte allen Prinzessinnen und Prinzen, die für die Aktion ihre privaten Archive geöffnet hätten, erklärt Organisatorin Michaela Penker. Der Närrische Schaufensterweg ist noch bis zum Aschermittwoch erlebbar.

+ Gibt es wieder zu kaufen: den Moosburger „Narrenspiegel“. © Josef Fuchs

Bis dahin sind hoffentlich auch alle Exemplare des „Narrenspiegels“ ausverkauft: Die Faschingszeitung der Narrhalla gibt es ab sofort bei Tabak Kiermaier und im Café Woch’nblatt für 3,50 Euro zu kaufen. In dem 92 Seiten starken Werk werden die Aktiven des diesjährigen Faschings vorstellt und Interessantes über Prinzenpaar und Vorstandschaft ausgeplaudert. Dazu bietet der Narrenspiegel wie gewohnt reichlich Bildmaterial von den Faschingsaktivitäten der Narrhalla. Am kommenden Freitag wird das Prinzenpaar 2022 einen ihrer wenigen Auftritte haben. Dann stattet das Herrscherpaar den Moosburger Kindergärten einen kurzen Besuch ab.

Josef Fuchs

